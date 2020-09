Oroscopo Branko – domani giovedì 1 ottobre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l‘oroscopo di Branko per domani giovedì 1 ottobre 2020. Siamo a giovedì. Come proseguirà la settimana di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Per scoprirlo, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal suo libro Calendario astrologico, rivolto ai 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani giovedì 1 ottobre 2020: Leone

Come profila l’oroscopo di Branko domani la Luna in Ariete risveglierà la passione di molti Leone. Si prospetta una conclusione di settimana che favorirà gli incontri, le storie d’amore: dovresti approfittarne!

Previsioni Branko domani giovedì 1 ottobre 2020: Vergine

Domani crescerà lo slancio. Ti aspetta un inizio ottobre con il botto! La Luna in Ariete e poi Venere nel tuo segno: sarà molto difficile che qualcosa di bello non succeda, soprattutto sul fronte relazionale!

Oroscopo domani giovedì 1 ottobre 2020: Bilancia

Come ti invita a fare l’oroscopo di Branko domani dovrai usare estrema cautela, soprattutto sul lavoro. La Luna nel segno dell’Ariete potrebbe provocare un attacco diretto da parte di qualche rivale o concorrente. Fai molta attenzione!

Oroscopo domani giovedì 1 ottobre 2020: Scorpione

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani, con l’arrivo dei primi freddi, dovrai fare molta attenzione, perché potresti accusare un piccolo disturbo fisico, nulla di preoccupante. Riguardati e non strafare!