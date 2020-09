Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 1 ottobre 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 1 ottobre 2020. Siamo alle porte del mese di ottobre, un mese che scombussolerà gli equilibri di molti segni zodiacali. Quali novità riserveranno le stelle a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Vivacità e grinta per il Sagittario, il Capricorno sarà molto motivato. Giornata attiva per l’Acquario, i Pesci saranno un po’ affaticati. Se vuoi approfondire, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 1 ottobre 2020: Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani e venerdì sarai particolarmente brioso, pieno di grinta e desideroso di fare. Saranno due giornate molto promettenti anche gli incontri. Ottobre sarà un mese che ti spronerà a rivedere i tuoi sentimenti. Cerca di andarci cauto: se una persona ti piace davvero dovresti andare avanti, altrimenti sarebbe meglio essere onesto, specialmente con te stesso. Venere sta per diventare opposta: fai attenzione, perché potresti essere tacciato di ambiguità.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 1 ottobre 2020: Capricorno

Domani sarai molto motivato. Se in passato sei stato messo parecchio a dura prova, durante agosto per esempio, d’ora in avanti ritroverai une grande grinta. Il mese di ottobre sarà importante, soprattutto verso la fine. È arrivato il momento di riprendere il controllo della tua vita, sia quella professionale che quella sentimentale.

Oroscopo domani giovedì 1 ottobre 2020: Acquario

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata molto attiva. Stai vivendo un periodo di grande transizione. Più passa il tempo, più avrai voglia di stabilità e di tranquillità. Anche gli Acquario particolarmente anticonformisti torneranno a cercare qualcosa di più convenzionale, effetto di Saturno che molto presto raggiungerà il tuo segno.

Oroscopo domani giovedì 1 ottobre 2020: Pesci

Secondo l’astrologo Paolo Fox domani sarà un giorno un po’ pesante. Anche se vieni fuori da 48 ore più energiche, ci sono ancora delle difficoltà in famiglia, in amore. Forse hai al tuo fianco qualcuno troppo concentrato sul lavoro, a discapito dei sentimenti. In particolar modo dovrai avere prudenza con i Gemelli, la Vergine e il Sagittario. Fai attenzione alle tue finanze!