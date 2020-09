Quali sono i segni femminili più intraprendenti? Scopriamolo

E’ evidente che il genere femminile presenta innumerevoli profili e caratteri totalmente differenti l’uno dall’altro, e proprio questa grande diversità diventa grande complessità.

Le donne intraprendenti sono sempre esistite nel corso della storia, ma solo in tempi recenti vengono globalmente accettate maggiormente e apprezzate. Alcuni segni zodiacali presentano questo tratto in maniera marcata, ecco quali.

Gemelli

Molto sicure di se, le donne Gemelli preferiscono un approccio “soft” per farsi apprezzare da chi le sta intorno, che siano amici, colleghi o persone relative alla sfera privata: con il sorriso e una parlantina caparbia quasi senza farsi notare riesce a conquistare posizioni di rilievo e non sembrano avvertire i segni della fatica.

Sagittario

Con la dedizione e l’amore le nate sotto il segno del Sagittario riescono a conseguire pressochè tutti gli obiettivi che si sono date, senza distinzioni di sorta: il loro successo non è generalmente invidiato perchè è frutto del duro lavoro.

Nei rapporti sentimentali non è da meno, non ha un fare “da boss” ma non disdegna di tenere le redini del rapporto.

Vergine

Meticolose e molto precise, sono anche note per essere delle grandi pianificatrici, che le mette in posizioni di netto vantaggio, tanto da difficilmente farsi sorprendere in qualsiasi ambito, apparendo quindi quasi sempre in totale controllo della situazione.

Ariete

Carismatiche e professionali, le Ariete sembrano nate per comandare ed in genere mettono daccordo tutti, con un fare saggio: è piuttosto difficile vederle seriamente in difficoltà.