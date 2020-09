Quali sono i segni più anticonformisti dello zodiaco?

Una parola che negli ultimi decenni ha parzialmente cambiato significato è anticonformista, che da andare contro le convenzioni classiche per alcuni sembra aver assunto il significato di seguire una corrente solo apparentemente fuori dagli schemi, ma in realtà inflazionata.

Alcuni segni manifestano in maniera intrinseca il proprio lato “ribelle”, ecco quali sono.

Scorpione

Da sempre molto orgoglioso, lo Scorpione tende a pensare con la propria testa e pensa spesso di non venire influenzato quasi per nulla da quanto accade attorno a lui. Non è un anticonformista per moda, anche se tende ad apparire decisamente testardo.

Leone

Da giovane è un classico ribelle senza regole, se non le proprie, in età adulta ha mitigato parzialmente questi instinti ma resta un “cuore libero” che ama fare come meglio crede e tendenzialmente non da particolarmente credito alle persone, sopratutto quando si parla di affari personali.

Toro

Decisamente anticonformista, il Toro, sopratutto nella controparte maschile è un segno molto avventuroso e “menefreghista” fino ad apparire fastidioso per alcuni ma lo è in maniera genuina e tendenzialmente non antipatica. Apprezza i consigli ma generalmente tende a seguire le proprie regole.

Capricono

Mite, tranquillo ma non per questo influenzabile, anzi: qualunque tentativo di farlo percorrere una via differente è inutile, anzi tende a rafforzare ancora di più le proprie convinzioni, sopratutto se non considerate di opinione comune. Odia la massa e vuole distinguersi sempre.

Acquario

E’ di ottima compagnia, appare molto sicuro di se ma è decisamente poco avvezzo a consigli e non ascolta opinioni radicalmente diverse dalla propria. Ama le provocazioni e i suoi modi di vestire e rivolgersi agli altri lo fa apparire talvolta “bizzarro” ma quasi sempre è genuino fino al midollo.