Ricetta cheesecake con la Nutella: ingredienti, preparazione e consigli

La cheesecake con la Nutella è nn dessert super goloso che non necessita di alcun tipo di cottura e si prepara senza gelatina. Il formaggio cremoso viene amalgamato alla Nutella per creare una soffice mousse, adagiata su una base croccante di biscotti.

Cheesecake con la Nutella – Ingredienti

Ingredienti per la base di una teglia da 24 cm

Biscotti Digestive 180 g

Burro 80 g

Per il ripieno:

Nutella 500 g

Formaggio fresco spalmabile 500 g

Per decorare:

Granella di nocciole 30 g

Cheesecake con la Nutella – Preparazione

Per preparare la cheesecake con la Nutella iniziate preparando la base: mettete a sciogliere il burro in un pentolino a fuoco bassissimo, quindi lasciate intiepidire. Intanto versate i biscotti secchi nel mixer, quindi frullateli fino ad ottenere una polvere e riponeteli in una ciotola; unite il burro fuso in precedenza e lasciato leggermente intiepidire. Amalgamate per bene fino ad ottenere un composto sabbioso.

Imburrate una tortiera del diametro di 24 cm e foderatela con la carta forno. Quindi versatevi all’interno il composto di biscotti e con l’aiuto di un cucchiaio compattate bene, in modo da creare la base di biscotto; riponete in frigorifero per 30 minuti o in freezer per una decina di minuti.

Intanto dedicatevi al ripieno: in una ciotola versate il formaggio cremoso e aggiungete un cucchiaio di Nutella, quindi amalgamate bene con una frusta o con una spatola.

A questo punto aggiungete il resto della Nutella e proseguite a mescolare con la frusta fino ad ottenere una crema liscia. Riprendete la tortiera dal frigorifero e versate il composto di formaggio e Nutella sulla base di biscotti oramai solidificata.

Livellate bene la superficie con una spatola, copritela con la pellicola e lasciatela rassodare in frigorifero per almeno 6 ore o meglio ancora una notte intera. Quindi trasferite la cheesecake in un piatto da portata e decorate a piacimento con la granella di nocciole. Servite la vostra cheesecake con la Nutella ben fredda.

Cheesecake con la Nutella – Consigli utili

Conservate il cheesecake con la Nutella per 3-4 giorni al massimo in frigorifero. Potete sostituire la granella di nocciole con quella di pistacchio o con delle arachidi e decorare la cheesecake con qualche ciuffo di panna montata.