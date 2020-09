Ricetta gnocchetti al gorgonzola: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo la ricetta degli gnocchetti al gorgonzola, prepararli è molto semplice, e il risultato è garantito. Un ottimo primo piatto da servire anche se avete degli ospiti a pranzo o a cena.

Gnocchetti al gorgonzola – Ingredienti

Ingredienti per l’impasto:

Gorgonzola piccante 150 gr

Farina 300 g

Patate farinose 1 kg

Uova 1

Sale q.b.

Per il condimento:

Salvia 1 rametto

Burro 100 g

Grana Padano DOP (da grattugiare) 50 g

Gnocchetti al gorgonzola – Preparazione

Per preparare gli gnocchetti al gorgonzola cominciate lessando le patate: in una pentola capiente sistemate le patate e coprite con abbondante acqua fredda. Dal momento in cui l’acqua bolle contate circa 30-40 minuti, a seconda della loro grandezza; fate la prova forchetta e se i rebbi entreranno senza difficoltà nel mezzo allora potrete scolarle. Pelatele ancora calde e schiacciatele sulla farina che avrete versato sulla spianatoia. Aggiungete poi l’uovo leggermente battuto insieme a un pizzico di sale.

Impastate il tutto con le mani fino ad ottenere un impasto morbido ma compatto. Ricordate che lavorandoli troppo, gli gnocchi diventeranno duri durante la cottura, quindi limitatevi a impastare il necessario. Ricavate dall’impasto dei salsicciotti del diametro di circa 3 cm, con l’aiuto di una spatola tagliapasta ricavate dei bocconcini spessi 2 cm.

Schiacciate con le dita i bocconcini per ottenere dei piccoli cerchi di pasta. Ponete al centro del cerchio un piccolo cubetto di gorgonzola, poi richiudete l’impasto.

Arrotolate il bocconcino delicatamente tra le mani come una polpetta per dare una forma arrotondata, aggiungete un po’ di farina se l’impasto risultasse appiccicoso. Infine passate gli gnocchetti uno ad uno sul riga gnocchi che conferirà la classica rigatura che caratterizza questa pasta. Ponete gli gnocchetti ben distanziati tra di loro su un vassoio infarinato.

Intanto ponete sul fuoco un tegame colmo di acqua da salare a bollore, per la cottura degli gnocchetti.

Preparate il condimento: mettete il burro in un tegame e scioglietelo con qualche foglia di salvia. Cuocete gli gnocchetti in abbondante acqua salata.

Quando gli gnocchetti inizieranno a emergere in superficie, scolateli con l’aiuto di una schiumarola e versateli nella padella con il condimento, spegnete il fuoco e aggiungete il formaggio grattugiato e un mestolo d’acqua di cottura per renderli più cremosi. Saltate i vostri gnocchetti al gorgonzola amalgamando il tutto e serviteli ben caldi.

Gnocchetti al gorgonzola – Consigli utili

Consigliamo di consumare subito gli gnocchetti al gorgonzola. E’ possibile congelare gli gnocchetti, in questo caso mettete il vassoietto con gli gnocchetti crudi nel congelatore, così rassodandosi non si attaccheranno tra loro, e dopo circa 20 minuti riponete gli gnocchetti di patate in un sacchetto alimentare per maggior praticità. Per cuocerli sarà sufficiente buttarli in acqua bollente e salata senza scongelarli prima.