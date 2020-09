Roberta Di Padua prende tempo | Decisioni difficili a Uomini e Donne

Roberta Di Padua sembra attraversare un momento di difficoltà a Uomini e Donne e prende tempo in attesa di compiere scelte importanti. Cosa starà meditando la dama del trono over? Già da diverso tempo, Roberta Di Padua non ha frequentazioni che la soddisfano a Uomini e Donne.

Nella scorsa edizione del talk show, Roberta non ha avuto conoscenze significative, ma solo diverse delusioni. Come quella ricevuta da Giovanni Longobardi il quale, prima di decidere di frequentare esclusivamente Veronica Ursida, si è sentito anche con la dama di Cassino per diverso tempo.

Roberta Di Padua si prende del tempo per decisioni importanti

Sono davvero lontani i tempi in cui Riccardo Guarnieri fece battere il cuore di Roberta Di Padua e la dama sembra soffrire della mancanza di corteggiatori. Sarà per questo che Roberta Di Padua prende tempo e sembra meditare decisioni importanti per il suo futuro a Uomini e Donne. A mettere in allarme i follower è un post condiviso dalla dama su Instagram.

“A volte il tuo cuore ha bisogno di più tempo per accettare ciò che in realtà già sa,” ha scritto Roberta sul suo profilo Instagram. Questa parole hanno fatto emergere alcuni dubbi da parte dei follower della dama, preoccupati che Roberta possa prendere decisioni affrettate e magari decidere di lasciare Uomini e Donne.

Dama in bilico a Uomini e Donne?

In realtà, non si sa nulla delle vere intenzioni di Roberta Di Padua a Uomini e Donne. Nelle scorse puntate, la dama di Cassino si è ritrovata al centro dello studio insieme al nuovo cavaliere Nicola Mazzitelli. Nonostante all’inizio Nicola sembrasse un corteggiatore valido, Roberta ha deciso di chiudere la conoscenza e per dei motivi sensati.

Nicola, infatti, le aveva fatto delle confidenze poco carine su altre dame con cui stava uscendo e ha ricevuto moltissime critiche al centro dello studio di Uomini e Donne. La stessa Maria De Filippi ha “rimproverato” il cavaliere di essersi vantato inutilmente di non aver accettato le avance di una dama: certe cose andrebbero tenute per sé. Archiviata anche la conoscenza con Nicola, quali decisioni prenderà Roberta Di Padua per il suo futuro a Uomini e Donne? La dama di Cassino potrebbe fare scelte affrettate di cui potrebbe pentirsi? Per scoprirlo, non ci resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne.