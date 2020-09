Sara Affi Fella ha partorito | Il dolce messaggio per la nascita di Tommaso

Sara Affi Fella circa un ora fa ha dato il benvenuto al suo piccolo Tommaso che, dopo ben nove mesi ha regalato una grandissima gioia a lei e a suo padre Francesco Fedato. La coppia ha così abbracciato finalmente il loro figlio che aspettava ormai da diversi mesi.

Diversi giorni fa l’ex tronista di Uomini e Donne ha caricato sul suo profilo Instagram una sua foto mostrando il pancione e spiegando che a breve, avrebbe finalmente partorito. La coppia innamorata e felice più che mai ha deciso infatti di festeggiare la grande nascita grazie a una storia Instagram caricata circa un’ora fa, dando così il benvenuto al piccolo Tommaso e aggiornando i fan del grande momento. Quali sono state le parole della coppia?

Sara Affi Fella ha partorito

Poche ore fa sul profilo di Francesco Fedato è stata caricata una foto con una scritta che, ha dato una gioia immensa ai fan della coppia che ormai da diversi mesi aspettavano il dolce evento. Durante la serata di ieri infatti, Sara Affi Fella si è mostrata in ospedale e si è pensato alla rottura delle acque, pronta a dare alla luce suo figlio dopo ben nove lunghi mesi di attesa.

La dolce e lieta notizia però, è arrivata poco meno di un ora fa quanto, Francesco Fedato ha deciso di caricare una storia Instagram affermando: “Benvenuto al mondo Tommaso 30/09/2020”. La coppia così composta da Sara Affi Fella e il calciatore Francesco Fedato ha dato il benvenuto al loro primo figlio Tommaso.

La ex tronista e la nascita di Tommaso

Sara Affi Fella circa un’ora fa ha così partorito per dopo diverse settimane che, si è mostrata felice ma soprattutto stanca di aspettare questo giorno. La grandissima felicità della coppia infatti, era stata già annunciata qualche giorno fa quanto Sara ha deciso di mostrare per l’ultima volta il pancione prima del grande evento.

La ex tronista di Uomini e Donne ha così affermato: “Volevo fare una foto seria per raccontarvi tutte le emozioni che mi stanno letteralmente travolgendo in questo periodo… ma come vedete ho iniziato a ridere! In realtà dietro questo sorriso si nascondono mille emozioni: Ansia, impazienza, Ansia, agitazione…ho già detto Ansia? Ma anche gioia, felicità, orgoglio, felicità e soprattutto felicità. Si, tanta felicità! Quella che fino a ora credevo di avere conosciuto ma che in realtà solo oggi so cosa vuol dire davvero. Si, Sara oggi è grata alla vita e piange di felicità. Sara oggi è davvero felice, tutto qui”.