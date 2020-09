Tina Cipollari orgogliosa dei difetti | Percorso importante fuori Uomini e Donne

E’ un vulcano inarrestabile di idee e di opinioni e, ormai da molti anni, neppure Maria De Filippi è riuscita a metterle un freno a Uomini e Donne. Stiamo parlando di Tina Cipollari, l’opinionista storica di Uomini e Donne la quale, ormai da anni, dice la sua su dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori. Tina Cipollari è una donna molto sicura di se stessa, tanto da essere orgogliosa perfino dei suoi difetti e delle conquiste fatte.

Quello di Tina Cipollari, dentro e fuori Uomini e Donne, è stato un percorso di vita importante, del quale l’opinionista va particolarmente fiera. Per questo Tina ha voluto raccontare ai suoi follower tutte le emozioni che ha provato. Ciò, anche per spiegare che, dietro al ruolo che ricopre a Uomini e Donne, c’è una donna determinata, non solo per carattere, ma, soprattutto, per scelta.

Tina Cipollari orgogliosa di se stessa

“Orgogliosa di esser come sono… Con i miei difetti, le mie paure, le mie corazze, la mia sensibilità, la mia impulsività… Orgogliosa del mio percorso fatto, errori compresi, lezioni imparate, scale fatte di corsa, discese all’inferno e lento ritorno alla luce… Certa di pochissime cose, sicura di tanti dubbi… Indecisa per natura e decisa per scelta. Ma sempre e comunque vera!”.

Queste parole condivise sul suo profilo Instagram, sono state pubblicate da Tina Cipollari dopo la messa in onda dell’ennesima discussione con Gemma Galgani. Tina, infatti, accusa sempre Gemma di essere un’eterna indecisa, incapace di trovare un uomo perché, in realtà, forse cerca dell’altro. Sarà per questo che la vamp opinionista ha scritto queste parole, per rimarcare una volta in più la differenza tra lei e la dama di Torino.

Opinionista autentica a Uomini e Donne

Tina Cipollari è orgogliosa del suo percorso di vita, anche dei suoi difetti e dei suoi errori, perchè è sempre stata “vera”. Non tutto è stato sempre facile e l’opinionista ha confessato di essere caduta molte volte. Tuttavia, Tina Cipollari si è sempre rialzata con grande grinta, imparando dai suoi errori a prendere decisioni diverse.

I fan di Tina Cipollari hanno apprezzato moltissimo il suo “sfogo” e hanno inondato il suo post di messaggi di incoraggiamento e complimenti. Tutti hanno apprezzato la confessione della’opinionista di Uomini e Donne che ha fatto della fragilità la sua forza, senza timori. Chissà se anche Gemma Galgani ha gradito questa presa di posizione dell’opinionista…