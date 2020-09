By

Non ha perso tempo Tina Cipollari a punzecchiare nuovamente Gemma Galgani, trovandola incoerente nella sua scelta di farsi il lifting. Proprio la dama nella pausa estiva di Uomini e Donne, si è dedicata del tempo per apprezzarsi di più.

Questa scelta, invogliata anche dalla frequentazione ai tempi con Nicola, il cavaliere molto più giovane di lei, non è stata condivisa da tutti, soprattutto dall’opinionista Tina che si è subito espressa coloritamente riguardo la sua scelta.

Tina Cipollari punzecchia Gemma Galgani

Tornata a Uomini e Donne nella prima puntata, la Cipollari si è rivoltata contro la dama, accusandola di essere stata incoerente visto la sua linea di pensiero in merito alla chirurgia estetica. Nonostante questo, Gemma si è mostrata determinata e felice di aver fatto questo passo non curandosi delle varie critiche. Affermando di sentirsi in pace con sé stessa e di, grazie al lifting, essersi aiutata a guardare con occhi diversi.

Ma dopo i vari scontri in punta per diversi argomenti, l’opinionista continua a punzecchiarla riguardo un suo possibile ed ulteriore ritocco sul suo corpo. Ed afferma convinta che questa cosa accadrà, prima di quanto noi possiamo immaginare. Infatti nel settimanale Nuovo ha espresso il suo pensiero riguardo la dama e possiamo leggere anche le parole del chirurgo Giacomo Urtis che conferma, in modo generale le varie “ricadute” dopo il primo ritocco.

L’opinionista e la sua profezia: “Presto anche il seno”

Le sue idee sono chiarissime, tant’è che esordisce subito con: ”Prima di Natale, Gemma vorrebbe rifarsi il seno”. Convinta della sua idea in cui pensa che presto rivedremo una dama completamente rifatta dalla testa ai piedi. Riguardo la sua linee di pensiero completamente contraria alla chirurgia anche il chirurgo Giacomo Urtis. Anche lui infatti, ricorda le sue parole: “Ricordo quanto fosse contraria agli interventi e perfino ai trattamenti estetici. Tant’è vero che prendeva in giro Tina per le sue labbra ‘a canotto’ e anche le troniste e le corteggiatrici più giovani”.

Ma nel pensiero della Cipollari, un po’ di verità di fondo c’è perché la maggior parte delle donne che ricorrono ad una prima chirurgia estetica di solito ne conseguono altre: ”Al lifting che è stato fatto a Gemma è molto bello, ma piuttosto leggero. Quindi in seguito, per il mantenimento, ci saranno da fare iniezioni di botulino, di acido ialuronico per riempire le rughe e trattamenti per migliorare la qualità della pelle”.