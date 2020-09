Valentina Romani è Naditza – Chi è? – Mare fuori

Valentina Romani è Naditza, una delle new entry della fiction Mare fuori. Il suo ingresso avviene nella seconda puntata: si tratta di una zingara di Napoli che deciderà di finire in prigione pur di non sottostare al volere del padre.

Naditza non è sconosciuta all’istituto correttivo per minori. Ha l’abitudine di finire sempre nei guai e anche questa volta verrà arrestata per truffa e furto. Scopriamo qualcosa di più sul suo personaggio.

Valentina Romani – Chi è

Valentina Romani è nata il 16 giugno del ’90 a Roma e ha studiato teatro dopo aver concluso il percorso di studi al Liceo Linguistico della sua città. Il suo debutto in tv arriva nel 2014 grazie alla fiction Che Dio ci aiuti, seguita da Un passo dal cielo e molte altre ancora. Al cinema invece il suo esordio risale al 2016 e al film Un bacio del regista Ivan Cotroneo. Dopo aver rivestito ruoli minori, la giovane attrice è riuscita ad ottenere una parte di rilievo ne La porta rossa.

Valentina Romani è Naditza – La scheda

Naditza non ci sta: non vuole sposare quel cugino che ha 20 anni più di lei e che il padre vorrebbe come suo sposo. Date le sue origini, la ragazza viene messa alle strette: dovrà obbedire. Ribelle per natura, Naditza sceglierà però di mettere in atto un piano che la riporterà dietro le sbarre e le permetterà di sfuggire alla volontà paterna. Una volta nella struttura, la ragazza poserà gli occhi su Chiattillo (Filippo): vuole conquistarlo, ma riuscirà nel suo intento?

Le autorità non hanno voluto ascoltare il grido d’aiuto di Naditza. Così lei, sentendosi invisibile, ha scelto di distruggere una macchina della Polizia. Era il solo modo per non diventare la moglie di quell’uomo che odia e che è riuscito a circuire suo padre offrendogli del denaro per avere la sua mano. Non tutto però andrà per il verso giusto: in carcere la ragazza dovrà vedersela con Nina, una ragazza che è stata condannata per omicidio e che si legherà subito a Ciro. Naditza deciderà così di fare qualcosa per tutte le ragazze: dovrà liberarle dalla morsa di Viola.