Angel a X Factor 2020 – Il secondo tentativo riuscito – VIDEO

Angel a X Factor 2020: un concorrente che abbiamo già visto nelle passate edizioni. Ha partecipato alle selezioni cinque anni fa e ha deciso di ritornare in occasione della terza puntata delle Audizioni. All’epoca Mika aveva scelto di non portarlo ai Live, dopo averlo scelto per gli Home Visit.

Angel si sente pronto e consapevole per poter spaccare. In tutti questi anni avrà di certo maturato una vocalità particolare. In studio porta il suo inedito, dal titolo Collezionista di pioggia.

Angel raddoppia a X Factor 2020 – Superato il test

Lo abbiamo conosciuto solo a 21 anni e nel frattempo è maturato. Originario di Rimini, il concorrente era stato inquadrato nel primo approccio al talent come un possibile successore di Lorenzo Fragola. “Ha cambiato totalmente la voce”, dice subito Mika durante i primi minuti dell’esibizione di Angel. Un timbro graffiante che trascina una malinconia che colpisce. “Tu hai cantato con quattro voci diverse, nessuna era precisa, tutte strane. Però è proprio la tua voce un po’ imperfetta che ha reso le cose belle”, dice Manuel. Emma invece è entusiasta di avere di fronte un concorrente che supera il concetto di ordinario.

“Sento un po’ la responsabilità di quello che ti dico. Se ti fanno male, che cosa fai dopo?”, dice Mika. Angel è sicuro di voler tornare anche per la terza volta. Non vuole abbandonare il suo sogno, ma il giudice teme che possa spendere tutta la vita per rincorrere qualcosa che non otterrà mai. “Sei tornato con una proposta intelligente”, dice il giudice dopo un breve dibattito, “mi hai toccato qualcosa”. Quattro sì alla fine per Angel: ce l’ha fatta! Di seguito il video della sua esibizione.