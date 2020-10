Armando Incarnato business dell’amore | La solidarietà del cavaliere fuori Uomini e Donne

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Armando Incarnato si è lamentato spesso dell’immagine sbagliata che passa di lui attraverso lo schermo televisivo. In effetti, il cavaliere si è dato delle colpe e ha ammesso di apparire impulsivo e arrogante. Tuttavia, ha spiegato che c’è anche molto altro in lui e si augura di trovare una dama che lo apprezzi. Poche ore fa, sul suo profilo Instagram, Armando Incarnato ha spiegato cos’è il “business” dell’amore e ha lasciato i follower a bocca aperta.

“Sii sempre fiero di ciò che sei, le differenze esistono per le macchine non per le anime. Ci sono sempre due punti di vista nel vedere le cose, cerca sempre quello migliore. Un ragazzo che elemosina per molti risulterebbe fallito nella vita, per me semplicemente un ragazzo che nell’attimo in cui mettiamo una monetina nel suo cappello ha suscitato in noi un sentimento, un’emozione, un gesto di aiuto e di amore nei confronti del prossimo! Cerca il tuo business nell’amore, sarai ricco tutta la vita”.

Armando Incarnato spiega il business dell’amore

Con queste parole toccanti, Armando Incarnato ha spiegato cos’è, secondo lui, il “business” dell’amore. L’amore, infatti, secondo il cavaliere è ciò che più ci arricchisce nella vita. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Armando Incarnato è spesso uscito dallo studio di Uomini e Donne per sbollire la rabbia.

Il cavaliere ha raccontato più volte di essersi pentito di tante reazioni esagerate in studio, ma c’è da apprezzare la sua irruenza, se la si intende come schiettezza. In molti però, ritengono che Armando Incarnato voglia stare sempre al centro dell’attenzione a Uomini e Donne. Motivo per cui prende spesso la parola, si alza, fa segnalazioni.

Cavaliere libero fuori Uomini e Donne

Anche in nuovi tronisti del trono classico si sono scagliati contro Armando Incarnato ultimamente. Oltre a Gianluca De Matteis, col quale Armando si sta contendendo le attenzioni della corteggiatrice Lucrezia Comanducci, anche Jessica Antonini e Davide Donadei si sono scontrati più volte con Armando Incarnato.

Entrambi lo hanno definito arrogante ed esibizionista, oltre che sempre pronto a mettere bocca su chiunque. Ma Armando Incarnato sembra non curarsi troppo delle critiche e continua dritto per la sua strada, mostrando i suoi pensieri soprattutto su Instagram. Cosa gli riserverà il futuro a Uomini e Donne? Armando Incarnato riuscirà a conquistare la donna della sua vita?