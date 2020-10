Armando Incarnato fiero delle sue origini | Frase infelice a Uomini e Donne

A Uomini e Donne è protagonista assoluto ormai da diversi anni, tuttavia è anche un attore e un imprenditore di successo. Stiamo parlando di Armando Incarnato, uno dei cavalieri più conosciuti di Uomini e Donne, il quale, anche in questa stagione, sta facendo parlare molto si sé. Armando Incarnato è particolarmente fiero delle sue origini partenopee, perciò non ha digerito una frase pronunciata dal un altro cavaliere di Uomini e Donne.

Stiamo parlando di Paolo Gozzi, il cavaliere vicentino che, in queste puntate sta corteggiando Gemma Galgani. Tra Paolo e Armando c’è stato un brusco scontro nelle ultime puntate di Uomini e Donne. Armando Incarnato, infatti, ha raccontato in studio di aver sentito per caso una conversazione telefonica di Paolo Gozzi.

Armando Incarnato orgoglioso delle sue origini

Le pareti tra un camerino e l’altro sono molto sottili dietro le quinte di Uomini e Donne e Armando Incarnato è riuscito a sentire Paolo Gozzi dire cose decisamente compromettenti. Il cavaliere ha affermato di essere a Uomini e Donne solo per visibilità e, visto che sarà in video almeno per i prossimi mesi, riuscirà ad avviare il business online che stava progettando da tempo.

Naturalmente Paolo Gozzi ha negato su tutta la linea la versione data da Armando Incarnato, raccontando che stava semplicemente parlando al telefono con suo figlio, ma non avrebbe detto nulla di ciò che ha riportato Armando. Tra i due cavalieri i toni si sarebbero alzati a dismisura, poiché Paolo ha accusato Armando di voler stare sempre al centro dell’attenzione.

La frase infelice pronunciata a Uomini e Donne fa infuriare il cavaliere

Il cavaliere vicentino si sarebbe lasciato sfuggire una frase infelice a Uomini e Donne circa le origini napoletane di Armando Incarnato, definendo i Napoletani “la rovina dell’Italia”. Siccome Armando Incarnato è fiero delle sue origini partenopee, si è sfogato sui social con parole molto forti contro Paolo Gozzi.

“Se dal meridione in giù siamo terroni e siamo aria, ti ricordo che senza aria non si vive! Non mi sono mai espresso sui social per quanto riguarda le persone che partecipano al programma. Ma a sentire che noi napoletani siamo la rovina dell’Italia non riesco a stare zitto! Ricordati che la cima della montagna si mantiene per la pietra che si trova a valle”. Insomma, tra Paolo e Armando sembra iniziata una disputa che rischia di andare oltre lo studio di Uomini e Donne. Come andrà a finire?