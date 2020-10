Benevento – Bologna – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Benevento – Bologna è una delle tre partite delle 15 della domenica della 3° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2020/21. La partita si gioca allo stadio Vigorito di Benevento, domenica 4 ottobre 2020 alle ore 15. La partita si giocherà di fronte a un pubblico di circa 1000 spettatori per le norme anticontagio da coronavirus.

Benevento – Bologna – Probabili formazioni

BENEVENTO: (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Benevento – Bologna – Pronostico

Dopo le prime due partite entrambe le due squadre hanno tre punti in classifica, frutto della vittoria in casa della Samp per il Benevento, e contro il Parma al Dall’Ara per il Bologna. I padroni di casa hanno dimostrato di riuscire a creare occasioni da goal anche contro l’Inter, nonostante il pesante passivo, mentre il Bologna ha bisogno di una conferma della propria capacità di gestire i momenti diversi della gara. Pensiamo ad una gara tutto sommato equilibrata: pronostichiamo un pareggio, e quindi l’esito X.

Benevento – Bologna – Dove vederla in tv e streaming

Benevento – Bologna sarà trasmessa per gli abbonati Sky in diretta tv da Sky Sport. Gli utenti Sky potranno eventualmente seguire la diretta di Benevento – Bologna anche attraverso il servizio in streaming Sky Go, compatibile con tutti i dispositivi mobili, sia iOS che Android, e con computer – pc e notebook – collegandosi al sito della piattaforma. Sky propone anche la possibilità dell’abbonamento al servizio Now Tv che consente la visione in streaming on demand in base ai pacchetti sottoscritti. Anche Now Tv è compatibile con tutti i dispositivi mobili e i computer.