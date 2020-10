Blind a X Factor 2020 – Vince con Cuore Nero – VIDEO

Blind a X Factor 2020 per togliersi la polvere di dosso. Un ragazzo che sembra molto determinato ma che nasconde una forte sofferenza. Per realizzare il suo primo disco, gli amici hanno fatto una colletta per sostenerlo. Vive nella prima periferia di Perugia e per lui il quartiere rappresenta uno spettro totale di emozioni.

“Questo è un carcere”, dice nella clip di presentazione. “Quando ero adolescente ho perso la testa”, ammette: a soli 15 anni frequentava persone più grandi, si sballava. Poi ha capito, anche grazie al suo sogno. Blind presenta Cuore Nero, un suo inedito.

Blind a X Factor 2020 – Il verdetto

La prima impressione di Blind forse non è delle migliori, ma basta lasciarlo al microfono per scoprire un lato nascosto della sua personalità. Persino la Brown, che sembrava ostile, non può che sorridere nell’ascoltare il suo brano. “Meno male che hai cantato, ne conosco tanti di ragazzi come te”, dice la cantante salentina, “che hanno questo modo di fare da duri e poi quando hai iniziato a cantare sei diventato un cuccioletto”.

Mika ha notato la stessa cosa: il concorrente ha lasciato che la sua vera personalità uscisse grazie alla musica. “Sei stato fo**utamente vero, in tutti i sensi”, dice Hell Raton, “eri cosciente del fatto che magari non ci arrivavi col fiato, ma ti sei mostrato per quello che sei. Fan**lo le imperfezioni quando sono queste”. D’accordo anche Manuel: la voce di Blind esprime tutto e lo ha convinto. Quattro sì, senza paura. Nel dietro le quinte, il ragazzo si lascia andare alle lacrime. Qui di seguito il video di Blind.