Classifica e oroscopo venerdì 2 ottobre 2020: Leone indispettito, Sagittario sul podio

Ecco l‘oroscopo di venerdì 2 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Siamo arrivati a venerdì. La settimana lavorativa sta per volgere al termine e molto presto ci ritroveremo a vivere il primo weekend di ottobre. Intanto, scopriamo quali segni saranno baciati dalla fortuna durante questa giornata. Il Sagittario, con il suo ritrovato ottimismo, si conquisterà il podio. Il Cancro e la Bilancia sentiranno il peso dei loro problemi di lavoro. I Pesci e lo Scorpione che hanno vissuto un settembre di tensioni in amore, potranno tentare una riconciliazione con il partner. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di venerdì e la classifica dei segni.

Ariete

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì la Luna sarà nel tuo segno: avrai una bella vitalità e buone capacità relazionali. Approfittane, per chiarire ogni malinteso rimasto in sospeso sul lavoro e in amore.

Toro

Cinque stelle. D’ora in avanti le cose si faranno molto interessanti. Avrai molta forza e stelle che favoriranno le relazioni sentimentali, i rapporti sociali. Nelle prossime ore potresti vivere alcune emozioni speciali.

Gemelli

Tre stelle. Anche se la pesantezza vissuta durante le scorse giornate sembra essere passata, potresti imbatterti ancora in nuovi contrasti famigliari. Questo cielo, però, permette anche un bel recupero.

Cancro

Due stelle. Sarai molto sotto pressione, qualcuno perfino arrabbiato. Nelle prossime ore dovresti sforzarti di mantenere un atteggiamento più calmo, anche se sul lavoro continui ad avere difficoltà su difficoltà.

Leone

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì ti sentirai un po’ più forte e motivato rispetto ai giorni scorsi, ma non avrai riconquistato del tutto la tranquillità. Il fatto è che negli ultimi tempi fatichi a trovare un punto di incontro con le persone intorno. Sii più paziente!

Vergine

Quattro stelle. D’ora in avanti potrai ricominciare a recuperare in ogni settore della tua vita. Potresti cominciare da quello amoroso, perché nei prossimi giorni avrai stelle disposte a darti una mano!

Bilancia

Due stelle. Ti sentirai sfiancato. Con il passare delle ore potresti incappare anche in qualche disputa amoroso. Se così fosse, cerca di mantenere il sangue freddo! Per adesso non dovresti sprecare energie inutilmente: hai ancora troppe cose di cui occuparti!

Scorpione

Tre stelle. Molti nati in Scorpione hanno vissuto un settembre piuttosto critico dal punto di vista sentimentale. In questa giornata dovresti tentare una riappacificazione con il partner, altrimenti il prossimo weekend potrebbe aggravare le cose.

Sagittario

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì ritroverai il tuo proverbiale ottimismo! Se la prima metà di quest’anno è decisamente da dimenticare, d’ora in poi potrai aspettarti belle soddisfazioni. Le stelle saranno molto promettenti.

Capricorno

Tre stelle. Salirà un po’ di stanchezza. Non hai stelle contrarie e tutti gli sforzi profusi finora stanno per regalarti risultati molto generosi. Per il momento dovresti provare a fare un bilancio di questi ultimi mesi, capire cosa non funziona più nella tua vita.

Acquario

Tre stelle. Stai vivendo un periodo caratterizzato da alti e bassi, ma è normale, perché sei in piena costruzione. Certe volte sei convinto della strada intrapresa, altre volte vorresti cambiare direzione. Servirà pazienza, ma presto avrai le idee molto più chiare!

Pesci

Quattro stelle. Questo venerdì sarà perfetto se vorrai recuperare in amore. Chi ha vissuto dei momenti conflittuali con il partner, dovrebbe sfruttare le prossime ore per tentare un riavvicinamento, per parlare a cuore aperto.