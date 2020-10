Coppa Italia – È stato disputato ieri – con l’eccezione dell’anticipo del Monza – gran parte del secondo turno di qualificazione di Coppa Italia. Il quadro delle qualificate vede solo due vere sorprese: quella del Catanzaro, che è andato a vincere ai rigori contro il Chievo Verona al Bentegodi, e la vittoria netta del Padova per 1-3 in casa del Frosinone. Una battuta d’arresto per i ciociari che ha fatto persino parlare di esonero per Nesta.

Coppa Italia – Tutti i risultati di ieri e il tabellone del terzo turno

Diverse le formazioni di Serie B che hanno dovuto ricorrere a supplementari e calci di rigore per eliminare squadre di lignaggio inferiore: il Cosenza contro l’Alessandria, il Pescara addirittura contro la formazione di Serie D del San Nicolò Notaresco, il Vicenza contro la Pro Patria, la Reggiana contro il Monopoli e la SPAL contro il Bari. Il Brescia si vedrà la partita assegnata a tavolino perché il Trapani non si è presentato alla sfida. Di seguito risultati e marcatori delle partite di ieri.

Monza-Triestina 3-0

23′ Barillà, 77′ Mota, 90′ Machin

Reggina-Teramo 1-0

34′ Di Chiara

Cittadella-Novara 3-1

16′ Iori (C), 74′ Rosafio (C), 76′ Panico (N), 79′ Ogunseye (C)

Pisa-Juve Stabia 2-0

7′ Sibilli, 50′ Sibilli

Frosinone-Padova 1-3

19′ Tabanelli (F), 21′ Della Latta (P), 34′ Soleri (P), 42′ Della Latta (P)

Cosenza-Alessandria 3-1 ai calci di rigore (0-0 d.t.s.)

Cremonese-Arezzo 4-0

61′ Ceravolo, 81′ Fiordaliso, 91′ Gaetano, 93′ Gaetano

Pescara-San Nicolò Notaresco 9-8 ai calci di rigore (1-1 d.t.s.)

25′ Riccardi (P), 34′ Banegas (S)

Virtus Entella-Albinoleffe 2-1

29′ Koutsoupias (V), 38′ Petrovic (V), 91′ Gusu (A)

Ascoli-Perugia 1-4

12′ Rosi (P), 23′ Murano (P), 41′ Dragomir (P), 46′ Lunghi (P), 89′ Ghazoini (A)

Empoli-Renate 2-1

17′ Merola (E), 79′ Merola (E), 90′ Galuppini (R)

Vicenza-Pro Patria 3-2 d.t.s.

32′ Parker (P), 45′ Giacomelli (V), 93′ Marotta (V), 110′ Vandeputte (V), 118′ Latte Lath (P)

Chievo-Catanzaro 7-8 ai calci di rigore (1-1 d.t.s.)

43′ De Luca (CH), 60′ Martinelli (CA)

Venezia-Carrarese 2-0

65′ Johnsen, 90′ Johnsen

Pordenone-Casarano 3-0

20′ Rossetti, 33′ Butic, 76′ Secli

Lecce-Feralpi Salò 2-0

69′ Henderson, 88′ Dubickas

Salernitana-Alto Adige 3-0

53′ Tutino, 60′ Cicerelli, 88′ Kupisz

Reggiana-Monopoli 6-5 ai calci di rigore (2-2 d.t.s.)

60′ Starita (M), 85′ Marchi (R), 107′ Montero (M), 113′ Marchi (R)

Brescia-Trapani non disputata

SPAL-Bari 4-2 ai calci di rigore (0-0 d.t.s.)

Questo invece il tabellone del terzo turno di qualificazione, che vede l’ingresso nella competizione delle prime formazioni di Serie A.

Cagliari-Cremonese

Hellas Verona-Venezia

Pescara-Parma

Reggiana-Cosenza

Empoli-Benevento

Perugia-Brescia

Spezia-Cittadella

Bologna-Reggina

Udinese-Vicenza

Fiorentina-Padova

Lecce-Torino

Virtus Entella-Pisa

SPAL-Crotone

Pordenone-Monza

Sampdoria-Salernitana

Genoa-Catanzaro