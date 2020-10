DIRETTA Rio Ave – Milan – Formazioni ufficiali e risultato LIVE

Il Milan ha bisogno di un altro successo per poter accedere finalmente alla fase a gironi di Europa League, dopo aver sconfitto gli irlandesi dello Shamrock Rovers e, con qualche difficoltà, i norvegesi del Bodo/Glimt più recentemente, successo che ha aperto le porte alla sfida contro i portoghesi del Rio Ave. La partita avrà inizio alle ore 21.00, oggi 1° ottobre.

Le scelte degli allenatori

Pioli dovrebbe riconfermare il giovane Colombo in attacco, dopo aver segnato nella scorsa gara europea, così come Calhanoglu, probabilmente il migliore in campo nella sfida contro i norvegesi. Potrebbe debuttare dall’inizio anche Daniel Maldini, mentre ballottaggio tra Brahim Diaz, Castillejo e Saelemaekers. In mediana Kessié e Bennacer, in difesa i “soliti” Gabbia e Kjaer.

Il Rio Ave presenta alcuni “volti nuovi” come l’ex Chievo Verona Piazon, e sarà della partita anche Pelé che ha un passato nelle giovanili rossonere.

Formazioni ufficiali

RIO AVE (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Pedro Amaral; Tarantini, Filipe Augusto; Piazon, Geraldes, Carlos Mané; Moreira.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo.

Rio Ave – Milan: dove vederla in tv e in streaming

La partita sarà esclusiva dell’emittente DAZN per gli abbonati alla piattaforma: il match sarà disponibile attraverso il sito ufficiale e attraverso l’app, scaricabile su sistemi iOs e Android, nonchè su smart tv, Amazon Firestick e Google Chromecast.