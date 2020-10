Film Stasera in Tv – In My Country – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film In My Country. Coproduzione britannico-irlandese-sudafricana del 2004 per la regia di John Boorman, con Samuel L. Jackson, Juliette Binoche, Brendan Gleeson, Menzi Ngubane, Nick Boraine nei ruoli principali. Film dedicato alla ricostruzione delle vicende della Commissione per la Verità e la Riconciliazione istituita in SudAfrica nel post-Apartheid. La sceneggiatura, scritta da Ann Peacock, è basata sul libro di memorie di Antjie Krog, intitolato Terra del mio sangue.

Di questo Nelson Mandela, cui venne proposta un’anteprima speciale, disse: “Un film bellissimo ed assai importante sulla storia del Sudafrica e sulla Commissione per la Verità e la Riconciliazione. Interessante non solo per gli abitanti del Sudafrica, ma anche per le persone di tutto il mondo, che saranno coinvolte dai grandi interrogativi dell’umanità quali la riconciliazione, il perdono e la tolleranza”.

In My Country – Trama

La storia d’amore impossibile tra Langston Whitfield, giornalista del Washington Post mandato a seguire le udienze della Commissione per la Verità e la Riconciliazione, e Anna Malan, poetessa Afrikaans che segue i processi attraverso la radio distrutta dai racconti delle crudeltà e delle depravazioni dei suoi connazionali, fa da filo rosso al racconto delle violenze dell’Apartheid emerse grazie al lavoro della Commissione per la Verità e Riconciliazione, guidata dal premio nobel per la pace Desmond Tutu. I due protagonisti, profondamente colpiti dalle testimonianze, e privati nel loro piccolo di un rapporto positivo con le rispettive famiglie, si avvicineranno sempre di più…

In My Country – Trailer Video

In My Country – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: In My Country

Genere: Drammatico

Durata: 1h 40m

Anno: 2004

Paese: UK, Irlanda, Repubblica Sudafricana

Regia: John Boorman

Cast: Samuel L. Jackson, Juliette Binoche, Brendan Gleeson, Menzi Ngubane, Nick Boraine

In My Country – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre) alle ore 21.15 di oggi giovedì 1 Ottobre 2020. La programmazione di Tv2000 lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di Donne che sfidano il mondo.