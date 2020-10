Film Stasera in Tv – La forma dell’acqua – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film La forma dell’acqua. Produzione statunitense del 2017 per la regia di Guillermo Del Toro, con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones nei ruoli principali. Il film ha vinto il Leone d’oro al miglior film alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e si è aggiudicato quattro Premi Oscar, su tredici candidature ricevute, vincendo il premio per il miglior film, il miglior regista, la migliore scenografia e la migliore colonna sonora.

La forma dell’acqua – Trama

Elisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientifico di Baltimora dove gli americani combattono la guerra fredda. Impiegata come donna delle pulizie, Elisa è legata da profonda amicizia a Zelda, collega afroamericana che lotta per i suoi diritti dentro il matrimonio e la società, e Giles, vicino di casa omosessuale e per questo discriminato sul lavoro. Diversi in un mondo di mostri dall’aspetto rassicurante, scoprono che in laboratorio (soprav)vive in cattività una creatura anfibia di grande intelligenza e sensibilità. Condannata al silenzio e alla solitudine, Elisa si innamora ricambiata di quel misterioso essere capace di vivere tra acqua e aria. Ma il loro sentimento dovrà presto fare i conti con una gerarchia ostile che tende all’eliminazione di tutto quanto è “diverso”, incarnata dal dispotico Strickland.

La forma dell’acqua – Trailer Video

La forma dell’acqua – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Shape of Water

Genere: Thriller, Romantico

Durata: 2h

Anno: 2017

Paese: USA

Regia: Guillermo del Toro

Cast: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones

La forma dell’acqua – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, anche 503 in HD) alle ore 21.20 di oggi giovedì 1 Ottobre 2020. La programmazione di Rai 3 lo prevede al termine dell’episodio quotidiano della soap tutta napoletana Un Posto al Sole.