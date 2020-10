Gemma Galgani scalata impossibile | Salita ripida verso l’amore a Uomini e Donne

E’ a Uomini e Donne da oltre dieci anni, eppure Gemma Galgani non si ferma nella sua scalata apparentemente impossibile verso l’amore. Anche fuori dal talk show dei sentimenti, la dama di Torino sorprende continuamente i suoi follower. Poche ore fa, ad esempio, Gemma Galgani ha condiviso una storia su Instagram in cui si cimenta con un’arrampicata su una parete attrezzata.

Potrebbe essere uno sport estremo per una dama come lei, la quale, ormai, ha superato le settanta primavere? Nient’affatto. Gemma Galgani appare sorridente, atletica e determinata a scalare la parete, imbracata di tutto punto. Proprio come le accade nello studio di Uomini e Donne, Gemma Galgani sembra non temere neppure le salite più ripide.

Gemma Galgani scalata verso l’amore

In effetti, Gemma Galgani ha intrapreso una scalata apparentemente impossibile verso l’amore della sua vita ormai da molti anni a Uomini e Donne. Rispetto a questa titanica impresa che va avanti da molto tempo, anche lo sport più estremo deve apparire una passeggiata alla dama torinese.

Del resto, Gemma Galgani non ha mai fatto mistero di non sentire affatto il peso dei suoi anni, né nello spirito, né nel corpo. Motivo per cui, questa estate, si è sottoposta al lifting che ha fatto parlare proprio tutti. I risultati dell’intervento sono stati apprezzati da molti, dentro e fuori Uomini e Donne.

Cosa succederà con Paolo Gozzi a Uomini e Donne?

Nonostante Tina Cipollari abbia attaccato duramente Gemma, dicendo che, dal collo in giù il suo fisico è rimasto “decadente” come prima, la dama ha dimostrato di essere ancora in perfetta forma. Gemma Galgani appare a suo agio e, addirittura, scherza su se stessa, scrivendo: “Io che cerco di raggiungere ‘una gioia’”. In effetti, in molti si domandano quando Gemma Galgani riuscirà a conquistare “una gioia” in amore.

Nelle scorse puntate, la dama sembrava aver trovato un equilibrio col nuovo cavaliere, Paolo Gozzi. Ma, ultimamente, qualcosa potrebbe essersi rotto fra loro. Mentre Armando Incarnato ha raccontato di aver sentito Paolo dire di essere a Uomini e Donne solo per visibilità, Gemma Galgani sembra ancora disperata all’idea di perderlo. Dama e cavaliere continueranno a frequentarsi nello studio di Uomini e Donne o tutto sta per finire male tra loro, come previsto da Tina Cipollari? Secondo l’opinionista, Gemma Galgani è talmente pesante coi suoi corteggiatori, da spaventarli e farli fuggire a gambe levate.