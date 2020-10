Gianni Sperti ferita ancora aperta | Paura di amare fuori Uomini e Donne

A Uomini e Donne siamo abituati a vederlo grintoso e sicuro di sé, sempre pronto a dire la sua sui protagonisti del talk show di Maria De Filippi. Ma Gianni Sperti è anche un uomo molto sensibile con un vissuto che lo ha segnato. Ad esempio, per Gianni Sperti, il tradimento è una ferita ancora aperta.

L’opinionista di Uomini e Donne cura la posta del cuore sul Magazine ufficiale di Uomini e Donne e, pochi giorni fa, ha risposto a un telespettatore raccontando molto di se stesso. Gianni Sperti ha dato un’accorata risposta, parlando del fatto che per lui il tradimento è una ferita ancora aperta, ma che bisogna sforzarsi si superarla.

Gianni Sperti ferita profonda

“Il tradimento purtroppo lascia una ferita nel cuore che sicuramente si può superare, ma inconsciamente ti fa perdere la fiducia nel prossimo. Non bisogna mai riversare sugli altri le nostre paure, si dice… ma non è semplice. In qualche modo ci proteggiamo mettendo uno scudo perché pensiamo che la fregatura sia sempre dietro l’angolo. Ho vissuto e probabilmente ancora vivo questa sensazione di sfiducia, di paura che sto cercando di superare piano piano e qualche passo in avanti l’ho già fatto”.

“Ho paura di amare e di concedere tutto me stesso a una persona che forse domani potrebbe lasciarmi, tradirmi e farmi soffrire nuovamente. Questo però è anche l’amore. Sebbene io abbia scelto di non avere più relazioni ho scoperto, da poco, che il mio cuore potrebbe tornare a battere. Sai che ti dico? Viviamoci questi momenti, le persone non sono tutte uguali e l’amore non è per sempre”.

Desiderio di rinascita fuori da Uomini e Donne

“Solo con queste consapevolezze possiamo goderci i momenti belli, la gioia, quella morsa allo stomaco che dà un senso alla nostra vita. Non rinunciare mai all’amore come ho fatto io, anche perchè, quando arriva non ti permette di decidere nulla! Ti trascina con sé”.

Insomma, Gianni Sperti ha avuto per moltissimo tempo paura di amare di nuovo per via dei suoi trascorsi. Tuttavia, forse, qualcosa si sta aprendo nuovamente nel suo cuore e si sta facendo strada. In queste poche righe, l’opinionista storico di Uomini e Donne parla molto di sé stesso e della sua volontà di rinascere e di concedersi nuove opportunità in amore. Per troppo tempo, Gianni Sperti si è negato la possibilità di amare, espiando una pena davvero troppo grande. Cosa gli riserverà il futuro, fuori da Uomini e Donne?