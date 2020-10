Giuseppe Roccuzzo a X Factor 2020 – Emma piange per lui – VIDEO

Giuseppe Roccuzzo tenta la fortuna a X Factor 2020: viene dalla Sicilia, ma si è trasferito al Nord Italia diversi anni fa. Solo lì ha trovato un lavoro stabile, anche se non ha mai abbandonato la passione per la musica e il sogno di diventare cantante.

Giuseppe Roccuzzo ha deciso di mantenere il cognome come alias per la sua carriera artistica. Un modo per dire al nonno, che lo ha spronato a lavorare in altri ambiti, che può realizzarsi come cantante.

Giuseppe Roccuzzo a X Factor 2020 canta Elisa

Roccuzzo ha deciso di puntare tutto su Promettimi di Elisa. Il concorrente ha manifestato un forte imbarazzo durante la chiacchierata con i giudici: l’imbarazzo si è fatto sentire. Basta attendere però qualche istante prima di trovarlo trasformato di fronte al microfono. Una voce che colpisce e diversa da quella che ha durante il parlato. Le lacrime scorrono subito lungo le guance di Emma, visibilmente commossa. Anche qualche altro concorrente non riesce a trattenere l’emozione nell’ascoltare la voce di Roccuzzo. “Mi è venuta la pelle d’oca, ho sentito la necessità di fare questo. Tu hai bisogno di cantare e canti anche da paura, hai una voce surreale”, dice l’artista salentina.

“Mi sono emozionato anche io, perchè c’è tanto vissuto e tantissimo non detto”, aggiunge Mika, “siamo molti fortunati di averti qua in questo momento”. Hell Raton si dichiara del tutto disarmato. Quando ha ascoltato il suo pezzo ha avuto l’impressione che fosse stato proprio Giuseppe a scrivere quel pezzo. “Hai un timbro quasi femminile, ma non lo è. Il timbro e la magia che hai dentro, possono fare di te un grande interprete”, conclude Manguel. Quattro sì per il cantante! “Ha una voce pazzesca”, aggiunge Agnelli a verdetto concluso. Puoi rivedere sul portale ufficiale il video di Roccuzzo.