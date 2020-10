La forma dell’acqua – Trama, cast e trailer di The Shape of Water

La forma dell’acqua è il film che Rai 3 propone per la sua prima serata di oggi, 1 ottobre 2020. The Shape of Water, questo il titolo originale, è diretto da Guillermo del Toro ed è vincitore di quattro Oscar come Miglior Film, Migliore Colonna Sonora, Migliore Scenografia e Miglior Regista.

La pellicola è stata realizzata nel 2018. La trama di La forma dell’acqua ruota attorno ad Elisa Esposito, una donna colpita da mutismo che vive a Baltimora nei primi anni Sessanta. Grazie al suo lavoro in un laboratorio del governo, riuscirà a mettere in vita una dura battaglia per opporsi agli esperimenti crudeli messi in atto dal Colonnello Strickland. Di seguito la trama, il trailer e il cast completo del film.

La forma dell’acqua – La trama

Elisa Esposito ha pochi amici ed è una donna solitaria, emarginata. Un giorno scopre che il laboratorio presso cui lavora ha catturato un anfibio dall’aspetto umanoide. La donna riesce ad entrare in contatto con la creatura grazie al linguaggio dei segni e ne rimane affascinata. L’uomo anfibio però viene sottoposto a degli esperimenti da parte del Colonnello Strickland, mentre lo scienziato Hoffsteller riceve l’ordine di uccidere la creatura. A sua volta rimarrà affascinato dall’essere e chiederà di tenerla in vita, ma senza incontrare il favore dei suoi superiori.

Una volta scoperto il suo destino, Elisa decide di aiutare l’uomo anfibio e riesce ad ospitarlo a casa sua. Fra i due nasce poi un legame profondo che sconfina nell’amore e che permette alla creatura di dimostrare di possedere dei poteri curativi. La trama de La forma dell’acqua ci rivela però che Strickland riuscirà a localizzare la sua preda, costringendo l’uomo anfibio a fare un disperato tentativo di salvare l’amore della sua vita.

La forma dell’acqua – Il cast

Il cast de La forma dell’acqua è guidato da Sally Hawkins, nei panni di Elisa Esposito. Al suo fianco troviamo Michael Shannon nel ruolo del Colonnello Strickland e Doug Jones in quelli dell’uomo anfibio. Compaiono inoltre i seguenti attori: Richard Jenkins (Giles); Michael Stuhlbarg (Hoffstetler); Octavia Spencer (Zelda); Nick Searcy (Hoyt); David Hewlett (Fleming); Lauren Lee Smith (Elaine); Stewart Arnott (Bernard); Nigel Bennett (Mihalkov); John Kapelos (Arzoumanian); Martin Roach (Fuller); Jayden Greig (Timmy) e Brandon McKnight (Duane).