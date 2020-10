Scommettere sulla Serie A? Ecco i migliori bookmakers italiani

Le scommesse sportive sono ormai materia quotidiane per praticamente tutti gli appassionati. Messo quasi in soffitta il classico Totocalcio – con il rimpianto di chi vorrebbe ancora giocarci a larga scala – il calcio moderno ha visto nelle scommesse un metodo per seguire ancora di più lo sport. In particolare, giocare anche il minimo dettaglio su uno sport e vincere dei soldi nell’immediatezza, convince sempre più utenti a giocare. E devono farlo, ovviamente, in maniera responsabile. Anche perché, rispetto alle lotterie (dove la vincita è pari a una su un milione), lo scommettitore in campo sportivo può mettere a frutto le sue competenze e verificarle anche con poche gare e pochi euro.

Le più seguite

C’è quasi un senso di fidelizzazione tra il cliente e l’agenzia di scommesse. Sarà la casualità della prima vincita, oppure la scaramanzia, oppure ancora la conoscenza con i gestori, ma fatto sta che i clienti scelgono quasi sempre lo stesso punto per scommettere. Certo, si può scommettere anche on line, con il proprio smartphone e il pc, ma c’è sempre come una sorta di affetto che porta i clienti a giocare fisicamente, seguendo al contempo gli sport sugli schermi della ricevitoria, potendo così scommettere anche sui live. Tra le più seguite in Italia abbiamo senza dubbio Snai, che è praticamente la storica agenzia da questo punto di vista. È uno dei principali concessionari in materia, è quotato in borsa ed è tra le più seguite in Italia.

I bonus per i nuovi utenti

Quali sono i migliori bonus che offrono i bookmakers e come sfruttarli? Ne possiamo consultare tantissimi su questa pagina di bookmakersaams.eu. Tra le compagnie che cercano di accaparrarsi nuovi utenti, Eurobet è riuscita a fare una iniziativa abbastanza mirata. Investendo 20 euro se ne possono giocare praticamente 40, con bonus che permettono di far crescere le quote e riavere indietro una parte di quanto investito. In particolare, i bonus di Eurobet sono di cinque euro per il deposito da scommettere sui virtual, ovvero su eventi che non sono fisicamente giocati ma solo simulati (es. corsa dei cani). Poi c’è un bonus di dieci euro al deposito, che si può utilizzare andando a scommettere su eventi sportivi a quota fissa, che siano singole, multiple o live, che abbiano una quota che sia uguale oppure superiore a 2.00. Come se non bastasse, il bonus scommesse è pari al 50% dell’importo delle scommesse che sono effettuate dalla registrazione del profilo. Una mossa che porta così clienti e divertimento nel circuito.

Tra gli altri circuiti, sono apprezzati per le quote e per la capacità di…implementarle anche alcune compagnie con uno zoccolo duro di affezionati, come Planetwin, Betway e Bwin, che negli anni ha riscosso successo anche per le partnership con Milan e Real Madrid. Tra le più usate anche Betaland, che ha quote secche e senza troppe sorprese, ideale per chi ama scommettere senza troppi rischi. E se bisogna fare un conto gioco, questo è il periodo ideale in quanto non mancano promozioni e omaggi, che si ripeteranno anche nelle prossime settimane in base agli eventi: è sempre più prassi dare dei rimborsi in caso di sconfitte.