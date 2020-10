Milan-Spezia – Pronostico – Probabili Formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Milan-Spezia scenderanno in campo il 4 ottobre alle ore 18:00 per la 3a giornata di Serie A. Incontro che per i rossoneri arriva dopo l’impegno in Europa League, mentre per gli ospiti dopo la prima vittoria della storia nella massima serie.

Milan-Spezia: come arrivano alla gara

Il Milan è partito forte in campionato vincendo entrambe le gare disputate, battendo prima il Bologna in casa per 2-0 con una doppietta del solito Ibra (attualmente indisponibile perchè positivo al Covid), e poi con l’identico risultato ha avuto la meglio anche sul Crotone in trasferta. In questa gara punta al tris per restare a punteggio pieno.

Lo Spezia dopo un esordio da dimenticare contro il Sassuolo (sconfitta interna per 1-4), ha saputo reagire prontamente e nel recupero della prima giornata, giocato mercoledì a Udine, si è imposto per 0-2 con una doppietta del centravanti Galabinov. Arriva dunque a Milano con il morale alle stelle e proverà a strappare un risultato positivo.

Milan-Spezia: Pronostico

Il Milan ha la grossa opportunità di continuare nella propria striscia di vittorie e nonostante le fatiche europee non crediamo che si lascia sfuggire l’intera posta in palio, per questo consigliamo la giocata sul segno 1

Milan-Spezia: Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Leao All. Pioli

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Sala, Erlic, Dell’Orco, Ramos; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Galabinov, Gyasi All. Italiano

Milan-Spezia: Dove vederla in tv e streaming