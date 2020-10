Nero a metà 2, ultima puntata – Anticipazioni 8 ottobre

Nero a metà 2 ritorna con la sesta e ultima puntata nel prime-time di Rai 1 dell’8 ottobre 2020. La fiction crime continua a seguire i casi che interessano il Dipartimento e le vicende amorose che coinvolgono tutti i personaggi principali. Nell’episodio 11, Verità nascoste, scopriremo qualcosa di più sulla morte di Paolo.

Nell’episodio 12, La resa dei conti, Carlo si avvicina ancora di più alla verità sulla morte di Paolo e Olga. Le anticipazioni di Nero a metà 2 ci rivelano che il protagonista scoprirà perchè Marta e Muzo hanno dovuto pagare con la perdita dei loro cari. Che cosa succederà nel finale di stagione?

Dove siamo rimasti

Nella quinta puntata di Nero a metà 2, La squadra inizia a seguire una pista importante che riguarda Nusco e che potrebbe nascondere il movente della morte di Paolo e Olga. Intanto, Carlo (Claudio Amendola) decide di confessare a Cristina il tradimento con Marta (Nicole Grimaudo) e di essersi innamorato dell’Ispettrice. La squadra di Guerrieri però viene tenuta sotto controllo da qualcuno di misterioso. Nel frattempo gli agenti indagano sulla morte di un ragazzo, rinvenuto in una discarica.

Nero a metà 2, ultima puntata – Anticipazioni e trame

Nell’episodio 11, l’arrivo di un nuovo caso permette alla squadra di fare luce su un duplice delitto. Un ragazzo viene ucciso dopo aver chiesto spiegazioni sulla morte di un amico. Nel covo di Imardi, viene ritrovato il suo cadavere. Il killer lo ha murato vivo e a quanto pare c’è una connessione con Marta e Muzo (Fortunato Cerlino). Diversi anni prima infatti i due e Nusco hanno arrestato Leonardo Sfera per la morte della fidanzata Xenia, una delle ragazze che si prostituiva per lui. Sfera diventa il principale sospettato anche per la morte di Olga e Paolo.

Nell’episodio 12, Carlo realizza che Sfera sta cercando di vendicarsi per la morte di Xenia e che ha puntato Nusco perchè è stato lui ad uccidere la ragazza diversi anni prima. L’uomo tra l’altro aveva informato Marta e Muzo della propria innocenza, ma i due avevano preferito non credergli. Le anticipazioni di Nero a metà 2 non ci svelano la conclusione delle indagini di Guerrieri: Marta e Muzo sono ancora in pericolo. Il protagonista si ritroverà di fronte all’ennesimo bivio?