Oppo ufficializza la nuova linea Reno 4: ecco specifiche e prezzi

Oppo ha presentato ufficialmente la nuova linea di smartphone di fascia “media”, ossia la serie Reno 4, che comprende Reno4 Pro, Reno4 e Reno4 Z.

Dettagli e specifiche tecniche

Nella giornata di oggi l’azienda cinese ha infatti presentato tutti e 3 i modelli che andranno prevedibilmente a coprire la cosiddetta “fascia media” di mercato che oramai negli ultimi anni pare essersi allargata: Reno4 Pro è ovviamente lo smartphone di “punta” dei tre, e monta uno schermo AMOLED da 6,5 pollici Full HD+ con luminosità di picco di 800nits e 500 bits tipica, il processore è uno Snapdragon 765G octa-core a 7nm accompagnato dalla GPU Adreno 620 e 12 gigabyte di RAM LPDDR4x con 256GB di storage non espandibile.

Il comparto fotografico monta un’ottica principale da 48 megapixel Sony IMX586 con stabilizzazione ottica dell’immagine e flash LED, lente grandangolare da 12 megapixel, oltre ad aver montato un teleobiettivo da 13 megapixel dotato di autofocus, selfie camera da 32 megapixel. Lato software Oppo non lesina interessanti novità come il Moonlight Video Algorithm, che aumenta luminosità e nitidezza durante la creazione di video.

Il Reno4 si differenzia per le dimensioni leggermente inferiori (6,43 pollici contro 6,50) e per un taglio di ram minore (8 GB), e non sono presenti nel reparto fotocamere teleobiettivo e lo zoom ibrido e digitale, mentre il Reno 4Z monta uno schermo IPS, processore MediaTek Dimensity 800 e GPU Mali-G57.

I gigabyte di RAM LPDDR4x son 8, mentre la memoria interna è da 256GB.

Prezzi

I prezzi sono ovviamente differenti per tutti i modelli presentati, che saranno disponibili dal prossimo 15 ottobre.