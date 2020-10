Oroscopo Branko – domani venerdì 1 ottobre 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 2 ottobre 2020. Siamo a venerdì! Un’altra settimana è volata e molto presto vivremo un nuovo weekend, il primo di ottobre! Per il momento, vediamo quali novità riserveranno le stelle a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci durante questa giornata. Se sei curioso di scoprirlo, leggi l’oroscopo di Branko per oggi, dedicato agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani venerdì 2 ottobre 2020: Sagittario

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani Venere entrerà nel segno della Vergine. La stella dell’amore diventerà esigente, pignola, reclamerà più impegno e attenzione da parte tua. Il rapporto andrà costruito con dedizione e dovrà reggere anche alla prova della quotidianità, delle routine di ogni giorno.

Previsioni Branko domani venerdì 2 ottobre 2020: Capricorno

Venere nel segno della Vergine diventerà a favore. La stella dell’amore gioverà alla coppia, vi spingerà a socializzare e a sentirvi più liberi. Sul fronte lavorativo potrebbe aiutarti a conquistare perfino i mercati stranieri.

Oroscopo domani venerdì 2 ottobre 2020: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani Venere approderà sul segno della Vergine. Come conseguenza troverai più tranquillità, avrai meno voglia di vivere relazioni complicate, conflittuali o anticonvenzionali. Potresti aver voglia di staccare la spina e organizzare un bel viaggio!

Oroscopo domani venerdì 2 ottobre 2020: Pesci

Secondo le previsioni astrali di Branko domani Venere diventerà contraria. In realtà non farà grossi danni, ma concentrerà l’attenzione sui lati meno romantici delle relazione. Potrebbe causare qualche polemica nella coppia, per via dei soldi, delle troppe spese.