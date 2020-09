Oroscopo di oggi giovedì 1 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

L‘oroscopo di oggi giovedì 1 ottobre 2020. Il mese di ottobre è appena cominciato. Quali sorprese riserverà ai segni dello zodiaco? L’Ariete recupererà la verve di sempre, il Cancro invece potrebbe sentirsi piuttosto giù di morale. Il Leone e l’Acquario dovrebbero mettere ordine nella loro vita. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi giovedì 1 ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi sarai carico di vitalità che dovresti usare per mandare avanti i progetti di lavoro. Leone: avrai l’energia necessaria a mettere ordine nelle situazioni in sospeso. Approfittane! Sagittario: sarai pieno di grinta, vivacità, motivazione e voglia di metterti in gioco. Sarà la giornata ideale per chiarire in amore.

Oroscopo di oggi giovedì 1 ottobre 2020: segni di terra

Toro: avrai un bello slancio in più rispetto alle giornate precedenti. Gli astri faciliteranno gli incontri. Vergine: ti sveglierai pieno di energia. Ci voleva, dopo una settimana piuttosto impegnativa. I single dovrebbero uscire allo scoperto: potrebbero fare un incontro importante. Capricorno: avrai una bella motivazione. Ti servirà per portare avanti i tuoi progetti di lavoro. Le soddisfazioni saranno dietro l’angolo.

Oroscopo di oggi giovedì 1 ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: secondo l’oroscopo di oggi avrai una bella vitalità e potrai buttarti alle spalle le tensioni vissute nelle ultime 48 ore. Bilancia: ti sentirai piuttosto sotto stress. Stai vivendo una fase di transizione: l’ideale sarebbe avere al fianco qualcuno in grado di sostenerti. Acquario: si prospetta un giovedì dinamico. Approfittane, per sistemare le questioni rimaste in sospeso.

Oroscopo di oggi giovedì 1 ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: potresti sentirti giù di corda, forse perfino arrabbiato. Ti sembrerà di essere messo in un angolo, poco capito. Scorpione: non sarà una giornata negativa, ma ti mancherà quella marcia in più che hai avuto martedì e mercoledì scorsi. Pesci: preparati ad affrontare un giovedì molto faticoso. Ci saranno alcuni problemi in amore o in famiglia da risolvere.