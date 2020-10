Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 2 ottobre 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 2 ottobre 2020. Anche questa settimana lavorativa è volata via e siamo già a venerdì. Quali sorprese riserveranno gli astri ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? L’Ariete dovrebbe mettere le cose in chiaro. Venerdì promettente per il Toro e i Gemelli, mentre il Cancro sarà molto stressato. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 2 ottobre 2020: Ariete

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà ancora attiva: si prospetta la giornata ideale per mettere i puntini sulle i riguardo certe questioni che non ti vanno a genio, ma con molta calma. È dall’inizio di questo 2020 che battagli per ottenere ciò che desideri, forse perfino un beneficio che ti spetterebbe di diritto sul lavoro. Tieni duro! In amore regna sovrana una certa confusione.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 2 ottobre 2020: Toro

Ottobre sarà un mese molto promettente sotto tutti i punti di vista. Il weekend, inoltre, potrà regalarti momenti ricchi di emozioni in amore, per cui se sei in coppia approfittane, organizza qualcosa di bello con il partner. Con un cielo fortunato come il tuo potresti perfino troncare un rapporto che non ti interessa più e cominciare a guardarti intorno.

Oroscopo domani venerdì 2 ottobre 2020: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata molto interessante. Ti aspetta un weekend piacevole, specialmente sul fronte relazionale. Il peggio sembra essere passato, ma dovrai fare i conti con un ottobre che porterà nuovi contrasti in famiglia e in amore. Servirà tanta diplomazia!

Oroscopo domani venerdì 2 ottobre 2020: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani ti trascinerai una pressione, un forte stress emerso giovedì. Sarai molto agitato. Come ti incoraggia a fare lo stimato astrologo de I Fatti Vostri dovresti provare ad adottare un atteggiamento più pacato. È vero, negli ultimi tempi hai dovuto battagliare parecchio per mantenere il tuo ruolo professionale, forse in futuro dovrai fare in modo di recuperare i consensi persi per strada. Non mollare, fra pochi mesi Saturno non ti metterà più i bastoni fra le ruote!