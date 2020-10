Parma-Verona – Pronostico – Probabili Formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Parma-Verona si affrontano domenica 4 ottobre alle ore 15:00 per la 3a giornata di Serie A. Sfida testacoda con i padroni di casa ancora fermi a zero punti e gli ospiti invece a punteggio pieno.

Parma-Verona: come arrivano alla gara

Il Parma del nuovo corso Liverani non ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione, infatti dopo aver perso in casa contro il Napoli per 0-2, è uscito sconfitto anche dalla gara di Bologna subendo un pesantissimo 4-1. Il neo tecnico deve assolutamente trovare l’assetto ideale per la squadra e ha bisogno della rosa al completo per rendere al massimo. In questa partita è obbligatorio iniziare a smuovere la classifica.

Il Verona è partito fortissimo anche grazie all’ingenuità della Roma alla prima giornata. I veneti avevano chiuso la gara con i giallorossi all’esordio per 0-0, ma hanno poi vinto a tavolino perchè la Roma aveva schierato Diawara, calciatore che non risultava in lista. Ottima comunque anche la prova nella seconda giornata, che ha visto gli scaligeri battere sempre in casa l’Udinese per 1-0 con la prima rete nella massima serie di Favilli.

Parma-Verona: Pronostico

Partita tra due allenatori che amano il gioco d’attacco e questo è preludio di gol e spettacolo, per questo consigliamo la giocata sul segno GOL

Parma-Verona: Probabili formazioni

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, B. Alves, Dermaku, Darmian; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka; Gervinho, Karamoh. All. Liverani

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni, Barak; Favilli. All. Juric

Parma-Verona: Dove vederla in tv e streaming

Il match in programma per domenica 4 ottobre ore 15 sarà disponibile su Sky Sport e in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go, Now TV e TIM Vision.