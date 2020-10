Ricetta cocktail di gamberetti: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi portiano negli anni ’80, infatti la ricetta di oggi è tipica di quegli anni, si serviva praticamente in tutti i ristoranti e a tutte le feste e cerimonia, stiamo parlando dell’immancabile cocktail di gamberetti. Una di quelle ricette semplici e veloci che hanno avuto da sempre la capacità di conquistare tutti.

Cocktail di gamberetti – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone.

Gamberetti 16

Lattuga iceberg 60 g

Limoni 4 fette

Per la maionese:

Tuorli freschissimo 1

Olio di semi di girasole 120 g

Succo di limone filtrato 15 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Per la salsa cocktail:

Ketchup 45 g

Salsa Worcestershire 1 cucchiaino

Tabasco q.b.

Brandy 1 cucchiaino

Cocktail di gamberetti – Preparazione

Per preparare il cocktail di gamberetti cominciate dalla maionese. Nel bicchiere di un mixer versate il tuorlo insieme a sale, pepe e al succo di limone filtrato poi versate l’olio di semi a filo, molto lentamente, mentre tenete in funzione il frullatore ad immersione.

Dopo pochi istanti avrete ottenuto la maionese della giusta consistenza cremosa, passate quindi alla preparazione della salsa cocktail. Versate la maionese in una ciotola e aggiungete il ketchup, la worcestershire sauce, poi il brandy e mescolate il tutto. Infine unite qualche goccia di tabasco, mescolate ancora e tenete da parte al fresco.

Passate alla pulizia dei gamberetti: staccate tutte le code e pulitele dalle zampette e dal carapace lasciando però attaccata la coda. Incidete con una lama liscia il dorso di ciascun gamberetto per estrarre più facilmente l’intestino.

A questo punto disponete 4 code alla volta su una schiumarola e immergetele per circa 10 secondi in acqua bollente, il tempo necessario per sbollentare i gamberetti e farli arricciare un po’ dopodiché scolatele su un piatto e proseguite con tutte le altre. Infine tagliate a listarelle l’insalata iceberg e avete tutto pronto per la composizione.

In un bicchiere da cocktail, versate una cucchiaiata di salsa cocktail, poi aggiungete un ciuffetto di insalata e versate ancora un po’ di salsa. Disponete 4 gamberetti per bicchiere e infine decorate con una fettina di limone. Ecco pronto il cocktail di gamberetti.

Cocktail di gamberetti – Consigli utili

Si consiglia di consumare in breve tempo il cocktail di gamberetti. È possibile preparare in anticipo la maionese o la salsa cocktail, anche il giorno prima se preferite e poi guarnire con i gamberi sbollentati al momento.