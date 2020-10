Ricetta pesce spada in salmoriglio: ingredienti, preparazione e consigli

Prezzemolo, origano, olio e limone: una combinazione di freschezza concentrata. Oggi andremo a vedere la ricetta del pesce spada in salmoriglio. Il salmoriglio nasce dalla tradizione culinaria sicula, anche se molto spesso viene utilizzato anche in Calabria. La preparazione è molto semplice, basterà marinare il pesce spada e poi scottarlo in padella, accompagnandolo con un’aromatica riduzione dell’emulsione usata per la marinatura.

Pesce spada in salmoriglio – Ingredienti

Pesce spada 480 g

Olio extravergine d’oliva 300 g

Origano qualche foglia

Limoni 2

Prezzemolo 20 g

Aglio 1 spicchio

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Pesce spada in salmoriglio – Preparazione

Per preparare il pesce spada in salmoriglio iniziate dalla preparazione della marinatura: sciacquate e asciugate accuratamente i prezzemolo, quindi tritatelo finemente e tenetelo da parte. Tagliate il limone a metà e spremetene il succo che filtrerete con un colino a maglie strette: dovrete ottenerne circa 130 g.

Versatelo ora in una ciotola capiente che servirà per la marinatura, in cui unirete anche l’olio, regolando di sale e pepe.

Con una frusta piatta a molle emulsionate gli ingredienti fino a quando anche sale e pepe non saranno completamente sciolti. Unite a questo punto anche il prezzemolo tritato e schiacciate all’interno l’aglio.

Aromatizzate anche con le foglioline di origano e frustate nuovamente il composto con la frusta a molle con energia: dovrete ottenere un’emulsione omogenea. A questo punto tagliate il pesce spada dando alle fettine uno spessore di circa 1 cm: dovrete ottenerne circa 4 di circa 120 g l’una.

Trasferitele nella ciotola con la marinatura, che dovrà ricoprirle interamente, e copritele con pellicola alimentare trasparente. Riponete in frigorifero e lasciate marinare così per almeno 1 ora. Trascorso il tempo necessario togliete il pesce dal frigo, eliminate la pellicola e lasciate sgocciolare i filetti di spada, non buttate la marinatura, vi servirà in seguito.

Quindi sistemateli su una padella già calda e cuocete i filetti per 4-5 minuti a fuoco dolce, girandoli una sola volta 16: dovranno risultare leggermente dorati su ogni lato. Nel frattempo versate la marinatura in un tegame antiaderente dai bordi alti e cuocetelo per circa 5 minuti a fuoco basso: in questo modo effettuerete una riduzione della marinatura che diventerà più densa e corposa. A questo punto sia lo spada che la marinatura saranno pronti: adagiate le fettine di pesce su un piatto e accompagnate il vostro pesce spada in salmoriglio con una brocchetta contenente la marinatura.

Pesce spada in salmoriglio – Consigli utili

E’ consigliabile consumare il pesce spada in salmoriglio al momento ma potete anche conservarlo in frigorifero coperto da pellicola alimentare trasparente per al massimo 1 giorno. La marinatura può conservare il pesce fino ad un massimo di 12 ore. Attenzione a non cuocere troppo il pesce spada che rischierebbe di diventare stopposo e accompagnatelo con una semplice insalata o con delle verdurine.