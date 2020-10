Sassuolo Crotone – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e in streaming

By

Sabato 3 ottobre si disputerà la gara tra Sassuolo e Crotone valida per la terza giornata di campionato di Serie A 2020/2021 al Mapei Stadium di Reggio Emilia con calcio d’inizio alle ore 15:00.

Il Sassuolo affronta in questa gara, dopo la vittoria contro lo Spezia, un’altra neo-promossa il Crotone che arriva a Reggio Emilia dopo due sconfitte consecutive.

Sassuolo – Crotone – Probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Messias

Sassuolo – Crotone – Pronostico

Due squadre che giocano a viso aperto con il Sassuolo che è imbattuto in 11 delle sue ultime 14 partite. Pertanto sarà dura per il Crotone espugnare il Mapei Stadium: il nostro pronostico è 1 + over 2,5

Sassuolo – Crotone – Dove vederla in tv e in streaming

La gara Sassuolo-Crotone, per la 3ª giornata di campionato di Serie A e calcio di inizio ore 15:00, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport.

Inoltre la partita sarà visibile anche in diretta streaming per gli abbonati Sky tramite Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente all’app o al sito ufficiale della piattaforma.

Un’ulteriore opzione è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare che, acquistando uno dei pacchetti dedicati, offre anche la visione delle gare del campionato di serie A.