La coppia che fino ad adesso ha destato molte polemiche è quella formata da Serena e Davide, questo perché lui è molto geloso e possessivo nei confronti della sua ragazza. Infatti, confessa ad una tentatrice, di non permettergli di indossare neanche dei pantaloncini definendola “sua”.

Davide dal suo canto ha ascoltato le parole di Serena dove raccontava le sue ricadute con l’ex, il principale motivo del comportamento possessivo che ha nei suoi confronti. Ora però la sua fidanzata è consapevole di non voler più vivere in una storia del genere e afferma che se le cose non cambiano allora procederà per la sua strada.

Serena ricerca la libertà

Sembra essersi liberata dalle catene del suo fidanzato, decisa così a conoscere il tentatore Ettore. Una decisione che non rende felice Davide che però è consapevole di avere un problema e di doverlo superare. La puntata di oggi sarà ricca di colpi di scena per questa coppia, il tutto comincia con il falò del fidanzato in cui vede Serena con un bellissimo vestito cenare con il tentatore Ettore.

Ascolta così le sue parole dove afferma d’essere finalmente libera e il mattino seguente sfoggia un costume che fascia perfettamente il suo corpo. Si diverte e balla con gli altri, conoscendo un nuovo tentatore di nome Alberto e viene mostrata la gelosia che ha Ettore nei suoi confronti. Serena gli parla esprimendo la sua voglia di cambiare la strada del suo percorso e di voler conoscere anche altri ragazzi. Infatti la si vede avvicinarsi al tentatore Alberto, citato prima, con cui sembra trovarsi davvero bene.

Davide richiede il falò di confronto

Il fatto che sia indirizzata a conoscere più persone non gli dà particolarmente fastidio, o almeno non più del dovuto. Serena ignara del cambiamento che avverrà subito dopo, al falò racconta come sta vivendo questa esperienza, affermando di star cercando di rafforzarsi e di sentirsi anche un po’ in colpa. Mentre il fatto di non vedere nessun video del suo fidanzato le pesa, non sapendo cosa stia accadendo nell’altra parte del villaggio. Se in un primo momento Davide sembra essere calmo, viene chiamata nel falò per vedere cosa è accaduto a notte fonda dopo il falò.

Serena si avvicina per parlare con il tentatore Ettore per fargli capire che se davvero gli piace dovrebbe dimostrarglielo. Il suo pensiero lo espone anche al single Antonio dove gli confida che vorrebbe delle azioni da parte dell’altro perché è davvero interessata a lui. Davide deluso, richiede il falò di confronto immediato, ma non ci rimane che aspettare la prossima puntata di Temptation Island.