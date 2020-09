Dopo 16 anni, Alberto è entrato a Temptation Island con la convinzione di non essere più innamorata della sua fidanzata Speranza, che al contrario non ha mai avuto il minimo dubbio. Nell’ultimo falò ha visto sempre più stretti i contatti tra il suo fidanzato e la tentatrice Nunzia, dove arrivano a ballare molto vicini e a causa dei capelli non si capisce se sia scattato o no il bacio.

La stessa Speranza che all’interno del villaggio non ha mostrato un certo tipo di feeling con qualcuno, è distrutta dal comportamento del suo compagno che sembra essersi dimenticato di lei. Così ad impulso vorrebbe chiedere un falò di confronto anticipato, ma Alessia Marcuzzi la invita a pensarci bene.

Speranza alla scoperta di sé stessa

Così decidere di prendersi del tempo e pensare a quale sia la scelta più giusta, la stessa conduttrice si appresta a starle vicino, confidandole di essere lì semmai volesse parlare. Alessia Marcuzzi decide di far visita a Speranza per capire quale sia la sua decisione, lasciandola sfogare e cercando di darle consiglio. La sprona a mettersi al primo posto e di pensare anche a sé stessa, così lei confessa di non sapere fino a quanto riuscirà a sopportare ma di comunque provare a vedere che succede.

Chiamata nel pinnettu le viene mostrato un video in cui Alberto accusa giocosamente la tentatrice Nunzia di esserci rimasto male di non aver ricevuto la buonanotte da lei, così le dice che da parte sua l’avrà sempre. I due abbracciati sul divano, oltre a mostrare una forte complicità, si accarezzano e lui ammette di essere in difficoltà con la single nel relazionarsi visto la sua abitudine di frequentare uomini più grandi.

Alberto sempre più distante

Al falò Speranza vede nuove immagini riguardanti il suo fidanzato vicino alla single, in cui ballando lui le tocca il sedere. Sdraiati vicini si addormentano abbracciati, Speranza non riesce a capire bene il comportamento di Alberto, come se lui si stesse trattenendo per paura del contesto. Per lei non serata visto ciò che le continuano a mostrare infatti, i due fanno un’uscita insieme al mare dove continuano a stare appiccicati.

Si comportano come se fossero una coppia, soprattutto sembra essere completamente indifferente della presenza della fidanzata nel villaggio accanto. Lui dal suo canto confessa di non porsi dei limiti in questo caso e di aver consapevolezza che questo qualcosa voglia dire. L’ultimo video si vede Alberto sfogarsi con gli altri compagni in cui afferma di star male al pensiero della sua ragazza sofferente, dopo tutto questo tempo sembra ricordarne. Ma comunque è quasi sicuro di non essere innamorato e probabilmente che la cosa giusta sia lasciarla

Una volta rientrata nel villaggio rivela tutto il suo sdegno verso Alberto, determinata a non sopportare più i comportamenti del fidanzato e non credendo ai suoi risentimenti e alle sue parole.