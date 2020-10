Squalificati 3a giornata | Serie A 2020/2021

Squalificati 3a giornata – Nel momento in cui iniziamo a pensare alla formazione da mettere per il turno di Fantacalcio, è importante essere aggiornati su quelli che sono i giocatori squalificati della Serie A. In questo modo potremo evitare di avere brutte sorprese nel momento in cui scegliamo gli undici titolari su cui fare affidamento.

Gli squalificati, come gli infortunati, rientrano nella categoria dei giocatori indisponibili per il turno di Serie A. Ogni fantallenatore, almeno una volta alla settimana, dovrebbe buttare un occhio alla lista degli squalificati per studiare chi poter schierare o no nel weekend di Fantacalcio.

Ecco un elenco degli squalificati della 3a giornata di Serie A, in cui figurano quei giocatori che hanno ricevuto un cartellino rosso nelle prime due giornate di campionato, portando già un malus pesante ai proprio fantallenatori. Fate attenzione, se non volete sprecare una sostituzione e togliere spazio a chi può regalarvi qualche bonus importante.

Squalificati 3a giornata Serie A

Atalanta

nessuno

Benevento

nessuno

Bologna

nessuno

Cagliari

nessuno

Crotone

nessuno

Fiorentina

nessuno

Genoa

nessuno

Inter

nessuno

Juventus

Rabiot: 1 turno (salta la 3a giornata)

Lazio

nessuno

Milan

nessuno

Napoli

nessuno

Parma

Iacoponi: 1 turno (salta la 3a giornata)

Roma

nessuno

Sampdoria

nessuno

Sassuolo

nessuno

Spezia

Terzi: 1 turno (salta la 3a giornata)

Torino

nessuno

Udinese

nessuno

Verona

nessuno