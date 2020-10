Udinese Roma – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e in streaming

By

Sabato 3 ottobre si disputerà la gara tra Udinese e Roma per la terza giornata di campionato di Serie A 2020/2021 allo stadio Dacia Arena di Udine con calcio d’inizio alle ore 20:45.

L’Udinese, terza partita in una settimana, è ancora a secco di risultati mentre la Roma ha accumulato un solo punto, anche a causa della sconfitta a tavolino con il Verona.

Udinese – Roma – Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Okaka, Lasagna.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Kumbulla, Mancini; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

Udinese – Roma – Pronostico

Nonostante i risultati la Roma ha dimostrato, specialmente nella gara con la Juve, di poter portare a casa i primi tre punti della stagione pertanto il nostro pronostico è 2 + over 2,5

Udinese – Roma – Dove vederla in tv e in streaming

La gara Udinese-Roma, per la 3ª giornata di campionato di Serie A e calcio di inizio ore 20:45, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming da DAZN.

In streaming sarà possibile vederla, oltre alla piattaforma DAZN, su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare che, acquistando uno dei pacchetti dedicati, offre anche la visione delle gare del campionato di serie A.