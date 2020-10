X Factor 2020, Audizioni – Terza puntata – Chi passa?

X Factor 2020 ci regala la terza ed ultima puntata delle Audizioni. Nel prime time di Sky Uno, l’1 ottobre prende vita l’ultimo appuntamento del primo step del noto talent show. La scorsa settimana abbiamo visto diversi talenti e la selezione è stata più dura che mai.

La terza puntata di X Factor 2020 ci regalerà altri talenti e scontri? I giudici al tavolone sembrano aver trovato già una grande sintonia, ma non è detta l’ultima parola. Le insidie infatti si nascondonos empre dietro l’angolo. Scopriamo chi ha superato la selezione.

X Factor 2020, terza puntata Audizioni – Chi ha convinto i giudici?

La terza puntata di X Factor 2020 inizia subito alla grande: gli Yellow Monday ci regalano un brivido durante la loro esibizione con una cover di Harry Stiles. Giudici più che convinti, impossibile per la band non riuscire a superare il primo step del talent. Ritroviamo poi una vecchia conoscenza: Angel Gabriel ha già partecipato al programma. All’epoca però Mika lo aveva giudicato poco maturo per farlo passare anche all’ultimo step. Adesso sembra che abbia cambiato idea, ma il timore del giudice è di far rivivere al concorrente il medesimo percorso.

Anche Blind riesce a conquistare il tavolone. Alle spalle ha un brutto vissuto che lo ha avvicinato alla musica: Emma non era convinta della sua aria da duro, ma poi si è sciolta non appena ha iniziato a cantare. Degna di nota anche CmqMartina, che con la sua voce è riuscita a superare l’ostacolo della mamma che la vorrebbe laureata in chissà cosa. Passano per un soffio anche i Charlestones, con la promessa di dare qualcosa di più nel prossimo step. Colpisce l’inedito di Eda Marì, che commuove Emma con la sua Male. La terza puntata delle Audizioni di X Factor 2020 non può che concludere con le emozioni nate dalle sue parole, mosse da un dolore profondo e buio.