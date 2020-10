Attaccanti consigliati 3^ giornata – Momento decisivo nella giornata di ogni fantallenatore che, oggi, si appresta ad inserire la propria formazione al fantacalcio. Un momento che crea, ovviamente, tanti dubbi e ansie con momenti di sconforto misti a panico di sbagliare le scelte e regalare la vittoria al proprio avversario di giornata.

In questo spazio proveremo ad aiutarvi noi consigliandovi 5 attaccanti da schierare nella prossima giornata di Serie A. Cinque nomi che possono regalarvi gioie importanti in questo turno di fantacalcio con voti alti, ma anche con bonus importanti e utili per aiutarvi a sbaragliare la concorrenza dei vostri avversari di Lega. Ecco i nostri attaccanti consigliati per la 3^ giornata di Serie A.

Attaccanti consigliati 3^ giornata: la TOP 5

Caputo (SASSUOLO-Crotone)

L’attaccante del Sassuolo è reduce da una partita di gioie e dolori: 4 gol fatti, 3 annullati. Sta bene e non ha perso il vizio del gol. Quest’anno è pronto a regalare tante emozioni. Contro il Crotone impossibile non dargli fiducia.

Dzeko (Udinese-ROMA)

L’attaccante bosniaco non ha ancora trovato il gol in questa stagione. Quella contro l’Udinese però sembra l’occasione perfetta per sbloccarsi e tornare, dopo un mese al centro di voci insistenti di mercato, a regalare gioie ai suoi fantallenatori.

Lapadula (BENEVENTO-Bologna)

Prime due gare dove ha passato più tempo in panchina che in campo. La condizione non è ottimale, ma Inzaghi ha bisogno di lui. Contro il Bologna giusto puntare su di lui sperando nel ritorno al bonus.

Colombo (MILAN-Spezia)

L’attaccante rossonero è il sostituto naturale di Ibrahimovic. In Europa League è rimasto fuori inizialmente per poi trovare spazio a gara in corso. Un rigore sbagliato, figlio della giovane età, non può compromettere quanto di buono ha fatto vedere. Con lo Spezia è l’occasione giusta per dargli fiducia dal 1′.

Lozano (Juventus-NAPOLI)

Contro la Juventus, all’Allianz Stadium, ha già segnato. In queste prime uscite stagionali sembra essere rinato. Gattuso potrebbe aver trovato un’arma in più per il suo attacco. Un giocatore capace di cambiare la gara con un’accelerazione o una giocata. Da tenere in considerazione, non solo in questa gara.