Barbara Cola è Adele – Video – Tale e Quale Show 2020

Barbara Cola è Adele nella terza puntata di Tale e Quale Show 2020. Dopo la vittoria dello scorso venerdì grazie all’imitazione di Tina Turner, la concorrente dovrà mantenere il primato anche in questa nuova serata. “Secondo me è inarrivabile”, dice dell’artista originale.

Altra prova difficile per Barbara Cola: Adele è una delle cantanti più complesse da replicare. Come se la caverà secondo i giudici? Scopriamo il verdetto della giuria e rivediamo il video della sua performance.

Barbara Cola è Adele a Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto

Rolling in the deep è il singolo che permette a Barbara Cola di presentarci la sua Adele. Voce grintosa senza pari: la concorrente stupisce ancora una volta ed è impossibile non assistere ad un’esibizione più che perfetta. La vittoria è assicurata anche questa volta? Non ci sono dubbi sul fatto che l’artista sia riuscita a superare se stessa ancora una volta e a distaccare i rivali di diverse spanne. Intanto si cucca la standing ovation da parte del pubblico in sala. “Brava, la stessa grinta, lo stesso senso del ritmo. Se l’è proprio messa addosso”, dice la Goggi.

“Prenderemo in considerazione i dettagli”, dice invece Panariello pensando all’intera serata e a tutte le esibizioni. “Sei stata magnifica”, dice Salemme, “il trucco forse meglio da lontano che da vicino”. Il giudice racconta un piccolo aneddoto: il barbiere da cui è andato questa mattina ha espresso parere favorevole nei confronti della concorrente. “Aveva ragione”, sottolinea. Puoi rivedere qui di seguito il video della trasformazione di Barbara Cola in Adele.