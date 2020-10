Belen Rodriguez competizione inaspettata | Chiara Ferragni è una nemica?

By

Belen Rodriguez ha sempre cercato di rilasciare dichiarazioni nei confronti delle altre influencer e/o showgirl che lavorano nel suo stesso campo. Durante l’intervista a Il Fatto Quotidiano la bellissima showgirl ha deciso una volta per tutte di raccontare la competizione inaspettata che, si sta creando sempre di più nei confronti di Chiara Ferragni.

La modella infatti, ha spiegato quali sono i reali rapporti che ha con l’influencer ma soprattutto quello che realmente pensa di lei e di Giulia De Lellis. Quali sono state le sue affermazioni?

Belen Rodriguez competizione inaspettata

La vita di Belen Rodriguez in questi ultimi mesi ha visto dei grandissimi alti e bassi a causa delle sue storie d’amore che, sembravano non trovare pace. La fine della relazione con Stefano De Martino, nonché padre del suo unico figlio Santiago, ha lasciato alla showgirl la possibilità di passare le sue vacanze estive insieme alla sua famiglia. Belen però, dopo varie frequentazioni che non hanno portato a nessun inizio positivo, sembra aver ritrovato l’amore accanto a Antonio Spinalbese.

Ora che la sua vita privata ha ritrovato una stabilità, Belen Rodriguez ha deciso di puntare alla sua vita professionale introducendo alcuni progetti che vedrebbero una vera e propria competizione con Chiara Ferragni. Entrambe, donne di grande successo, sembrano aver trasformato la loro passione nel proprio lavoro ma quello che moltissimi fan si chiedono è: Le due Vip sono in competizione?

La showgirl svela i rapporti con Chiara Ferragni

Belen Rodriguez durante un’intervista a Il Fatto Quotidiano ha spiegato in che rapporti si trova realmente con Chiara Ferragni. La modella ha così affermato che: “La Ferragni è la numero uno incontrastata, la stimo molto e facciamo lavori diversi. Ha una testa e un team eccezionale, nel suo lavoro da imprenditrice digitale è bravissima, nessuno le toglierà nulla. Io, a prescindere da lei, provo a preparare il mio futuro, magari se non avessi più voglia di lavorare sul piccolo schermo. Non mi piace molto la definizione influencer perché, togliendo Chiara, molti mi sembrano improvvisati. Ho una carriera diversa, si tratta solo di progetti che possono piacermi e farmi guadagnare”.

Nei confronti di Giulia De Lellis invece, con cui entrambe hanno in comune l’ex fidanzato Andrea Iannone ha affermato: “Con Giulia non ho alcun problema, non la conosco personalmente”.