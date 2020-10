Calciomercato Parma – I gialloblu chiudono per Mihaila e Cyprien

By

Calciomercato Parma – Proprio come aveva dichiarato la nuova proprietà gialloblu: “ci saranno nuovi acquisti” hanno mantenuto la parola chiudendo le trattative per Mihaila e Cyprien.

I gialloblu hanno chiuso l’operazione per Valentin Mihaila, esterno sinistro classe 2000 dell’Universitatea Craiova.

Mihaila è considerato uno dei migliori talenti rumeni e il Parma se lo è assicurato con un’operazione da circa 7/8 milioni di euro.

Il giovane esterno rumeno, cresciuto nelle giovanili rumene, ha già 70 presenze, dieci gol e tredici assist in prima squadra, nonché punto fermo della nazionale under21 rumena.

In queste ore i gialloblu hanno anche chiuso con il Nizza per Wylan Cyprien, che arriva in prestito prestito (a 1,5 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni.

Il giocatore è già in Italia per le visite mediche e la firma in attesa dell’ufficialità imminente che lo legherà al Parma fino al 2025.