Carmen Russo è Raffaella Carrà – Video – Tale e Quale Show 2020

Carmen Russo è Raffaella Carrà nella terza puntata di Tale e Quale Show 2020: la showgirl sbarca in studio come seconda concorrente della serata. La settimana scorsa l’abbiamo vista nei panni di Sabrina Salerno e le cose non sono andate così bene.

“Mi manca la presenza di Enzo Paolo”, dice Carmen Russo mentre prova ad imitare Raffaella Carrà. Il marito e ballerino infatti era il partner della nota conduttrice durante il celebre balletto del Tuca Tuca. Come è andata? I giudici saranno rimasti colpiti dalla sua trasformazione?

Carmen Russo è Raffaella Carrà a Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto

Carmen Russo si trova per adesso nelle ultime posizioni della classifica generale del programma. La showgirl di certo non ambisce al primo posto, ma dimostra ogni settimana di volersi divertire grazie a questa nuova esperienza. A sorpresa, Carmen è stata accontentata: potrà fare la sua esibizione con Enzo Paolo, accorso in puntata solo per sostenerla. Purtroppo la showgirl ha un compito difficile: ballare e cantare insieme. Per questo è facile sentirla perdere la voce durante la performance. Niente da dire invece sul trucco: più che somigliante alla presentatrice.

Doppia sorpresa: la Carrà chiama in diretta per fare i suoi complimenti alla coppia del momento. “Ma guarda fa l’inchino, come facevo io tempo fa. Carmen, sei una forza della natura”, dice Raffaella. “E’ cresciuta”, dice invece Ubaldo, “anche come presenza scenica. Mi sono divertito, lei si è divertita. Questo aiuta molto”. Panariello invece ironizza sul fatto che con le misure di sicurezza attuali bisognerebbe rivisitare il Tuca Tuca, usando i gomiti. “Complimenti a Carmen, perchè questa volta si vede che ti sei divertita e che ti sei liberata da un po’ di paure, stress ed emozioni”, sottolinea Loretta. Infine Salemme: “Enzo Paolo hai fatto un miracolo, l’hai fatta divertire. Per due puntate è stata terrorizzata”. Qui di seguito il video della trasformazione di Carmen Russo in Raffaella Carrà.