Centrocampisti consigliati 3^ giornata – Momento decisivo nella giornata di ogni fantallenatore che, oggi, si appresta ad inserire la propria formazione al fantacalcio. Un momento che crea, ovviamente, tanti dubbi e ansie con momenti di sconforto misti a panico di sbagliare le scelte e regalare la vittoria al proprio avversario di giornata.

In questo spazio proveremo ad aiutarvi noi consigliandovi 5 centrocampisti da schierare nella prossima giornata di Serie A. Cinque nomi che possono regalarvi gioie importanti in questo turno di fantacalcio con voti alti, ma anche con qualche bonus importante e che potrà aiutarvi a sbaragliare la concorrenza dei vostri avversari di Lega. Ecco i nostri centrocampisti consigliati per la 3^ giornata di Serie A.

Centrocampisti consigliati 3^ giornata: la TOP 5

Djuricic (SASSUOLO-Crotone)

Contro lo Spezia un gol da fuoriclasse fatto e finito. Con De Zerbi è rinato, un giocatore nuovo e da top club. Può fare sicuramente bene anche contro il Crotone e la sua difesa non proprio di marmo.

Veretout (Udinese-ROMA)

Due gol contro la Juventus per alzare la voce e dire ai fantallenatori: “Non dimenticatevi di me all’asta”. Si inserisce e calcia anche i rigori. Impossibile non schierarlo contro un Udinese che fatica tantissimo a trovare la quadra in questo inizio di stagione.

Papu Gomez (ATALANTA-Cagliari)

Il Papu ormai è una certezza al fantacalcio, ma dopo due prestazioni così superlative come quelle contro Torino e Lazio è giusto ricordarvi di schierarlo e di non aver paura che possa floppare. Il Papu si ama, non si discute.

Barella (Lazio-INTER)

Il centrocampista nerazzurro è cresciuto tantissimo dopo un anno con Conte. Difficile togliergli il posto anche se i suoi competitors numero uno sono Nainggolan e Vidal. Se lo avete al fantacalcio schieratelo: ha forza e tecnica, comprensibile attendersi un suo bonus.

Ramsey (JUVENTUS-Napoli)

Pirlo gli ha ritagliato un nuovo ruolo: meno regole e più possibilità di svariare su tutto il fronte offensivo. Lui sembra vestire benissimo quest’abito, deve trovare continuità ma dalle prime due gare stagionali sembra proprio che sia rinato. Nonostante l’avversario importante, in questa giornata, una chance al gallese gliela si può concedere.