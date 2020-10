Centrocampisti sconsigliati 3a giornata – Il centrocampo può essere croce e delizia di ogni fantallenatore. Oltre ai giocatori di grande talento che possono portare tanti bonus (quelli più ambiti nelle aste), ci sono anche quelli dal cartellino facile o a rischio insufficienza.

È importante, per ogni fantallenatore, guardare attentamente le partite in programma e cercare di capire su chi fare affidamento e su chi no. In linea di massima i centrocampisti che possono portare bonus vanno sempre schierati (soprattutto se rigoristi), ma per completare il reparto è necessario anche scegliere tra i mediani che fanno il lavoro sporco.

Cerchiamo di vedere quali sono quei centrocampisti che, molto probabilmente, è meglio lasciare a riposo in questo turno di campionato. Pronti, come sempre, a essere smentiti dal campo.

La FLOP 5

Marin (Atalanta-CAGLIARI)

Il regista del Cagliari è tra gli elementi che meno sta convincendo in questo inizio di campionato, tanto che Di Francesco sta insistendo per il ritorno di Naingollan. In queste prime uscite è sembrato ancora fuori dagli schemi del tecnico romano, collezionando brutte prestazioni. Di fronte c’è il centrocampo dell’Atalanta, dunque altissimo il rischio di un’ennesima insufficienza.

Marusic (LAZIO-Inter)

Si gioca il posto con il nuovo arrivo Fares, quindi non garantiamo la titolarità assoluta. L’esterno sinistro di Simone Inzaghi ha iniziato molto bene contro il Cagliari, debuttando al Fantacalcio con un assist per il gol di Lazzari. Se dovesse giocare contro l’Inter, però, si troverà davanti un certo Hakimi che ha già dimostrato di essere letale sulla sua fascia destra.

Cigarini (Sassuolo-CROTONE)

Il regista del Crotone si trova davanti una delle linee mediane più in forma del campionato, ovvero quella del Sassuolo. La velocità e la tecnica della squadra di De Zerbi possono mettere in grande difficoltà anche un giocatore esperto come Cigarini. In generale sconsigliamo tutti i centrocampisti della squadra di Stroppa, per l’alto rischio di cartellini e insufficienze.

Verre (Fiorentina-SAMPDORIA)

Il centrocampista continua a essere schierato fuori ruolo da Ranieri e, finora, ha dimostrato di non essere a suo agio. Inoltre, dal suo ritorno dopo la buona stagione al Verona, è sempre sul mercato quindi non si sa con quali stimoli stia affrontando questo inizio di stagione. L’impressione è che a Firenze verrà spesso puntato dai vari Chiesa e Ribery. Occhio al cartellino.

Ruiz (Juventus-NAPOLI)

Se dobbiamo scegliere tra i giocatori di prima o seconda fascia, il nome da fare è quello di Fabian Ruiz. Il centrocampista di Gattuso, nonostante l’ottima partenza del Napoli, sembra essere sempre un filino indietro rispetto agli altri. Nella trasferta di Torino potrebbe andare in difficoltà davanti alla fisicità dei centrocampisti di Pirlo, quindi attenzione a qualche fallo di troppo.