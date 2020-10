Classifica e oroscopo sabato 3 ottobre 2020: il Toro vola alto, i Pesci recuperano in amore

Ecco l’oroscopo di sabato 3 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. La settimana è passata in un soffio e siamo già al weekend, il primo di ottobre! Quali segni saranno guardati dall’alto con benevolenza? Il Toro e la Vergine cammineranno a tre metri da terra, la Bilancia e il Cancro potrebbero ritrovarsi il morale sotto i piedi. Bel recupero in amore per i Pesci. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di sabato e la classifica dei segni.

Ariete

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di sabato avrai una bella carica di energia e una voglia crescente di divertirti. L’ideale sarebbe organizzare qualcosa di bello per il weekend, in compagnia del partner o degli amici.

Toro

Cinque stelle. Con la Luna nel tuo segno sarai forte, intuitivo, creativo e desideroso di metterti in gioco. Si prospetta un weekend perfetto da vivere in coppia. Non mancherà la passione!

Gemelli

Tre stelle. Non sarà una giornata negativa, ma dovrai fare molta attenzione in famiglia. Ci sono ancora dei problemi non risolti, un po’ di confusione nell’aria e sarà facile cadere in qualche polemica con il partner. Cerca di non esagerare!

Cancro

Due stelle. Negli ultimi giorni sei stato molto sotto pressione. Arriverai al fine settimana con un bisogno crescente di parcheggiare il cervello e tutti i problemi di lavoro. Rilassati! Partire con le batterie ricaricate sarà il modo migliore per fronteggiare una nuova settimana.

Leone

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di sabato dovrai usare estrema cautela per non infilarti in situazioni o contesti stressanti. Per le prossime 48 ore avrai solo bisogno di relax, di tranquillità e nessuno che ti dica cosa dovrai fare!

Vergine

Cinque stelle. Si prospetta un fine settimana molto fortunato in amore. Sila le relazioni di vecchia data che le storie appena nate potranno contare sulla protezione di stelle promettenti. Anche i single dovrebbero mettersi in gioco: qualcosa succederà.

Bilancia

Due stelle. Potresti provare ancora un profondo malessere. Non è un momento facile: tutti i tuoi punti di riferimento stanno scivolando via. Più ci avvicineremo alla fine di questo 2020 e più le cose miglioreranno. Stringi i denti!

Scorpione

Due stelle. Sarai intrattabile, molto nervoso e facilmente irritabile. Potrebbe dipendere da un semplice sbalzo di umore oppure, più facilmente, per colpa di un problema causato da qualcuno. Cerca di mantenere la calma e tutto si risolverà!

Sagittario

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di sabato avrai energia a sufficienza per deciderti di parlare al partner. Affrontare il toro per le corna e chiarire, una volta per tutte, ogni cosa. Dopodiché, vi sentirete meglio entrambi!

Capricorno

Quattro stelle. Sarà un sabato molto produttivo, specialmente sul fronte lavorativo. Potresti avere buone idee, un’intuizione da portare avanti. Ottime prospettive anche per i progetti che avvierai con il partner.

Acquario

Tre stelle. Anche se non mancherà la forza, potresti sentirti preoccupato, se non addirittura agitato, a causa delle tue finanze. Negli ultimi tempi hai dovuto fare fronte a molte spese impreviste. Tieni duro, a fine anno le cose andranno meglio!

Pesci

Quattro stelle. Il weekend perfetto per recuperare in amore, riavvicinarti al partner o provare a chiedere maggiori conferme. Nel corso della giornata potrebbero arrivare anche novità interessanti!