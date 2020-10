Uno dei concorrenti più amati sia dentro la Casa che fuori, è il giovane Denis Dosio, il quale ha mostrato un carattere vivace, ma allo stesso momento dolce e fragile. Tutti si sono ricreduti riguardo la sua persona proprio per la sincerità che sta mettendo nel fare questo gioco.

Lui semplicemente è sé stesso senza usare strategie e questa cosa l’hanno notata in molti, cambiando opinione sull’influencer. Sembra trovarsi anche molto bene anche con i suoi compagni di viaggio, che hanno instaurato un senso anche di protezione verso il più piccolo di casa. Ma sembra che nella notte se ne sia uscito con qualcosa, che se fosse vero, sarebbe davvero grave da parte sua.

Denis Dosio provvedimento drastico

Durante la notte Denis stava scherzando con gli altri compagni di stanza, dove ad un certo punto tra le risate si sente qualcosa che assomiglia molto ad una bestemmia. Anche la reazione dei suoi coinquilini è stata un po’ sospetta e sembrerebbe confermare l’affermazione di pessimo gusto. Quindi se così fosse sicuramente Alfonso Signorini non lascerà andare così facilmente la questione.

A poche ore dalla puntata è arrivato un comunicato in cui il Grande Fratello ha affermato di aver annullato le nomination e di aver preso un provvedimento disciplinare proprio per il giovane ragazzo. In diretta il conduttore si è apprestato a chiamare in confessionale Denis per chiarire e renderlo consapevole di quanto deciso dal programma.

Squalifica ufficiale dal GF Vip

Gli legge così il provvedimento serio che segue il regolamento del Grande Fratello, ma soprattutto di tutto il palinsesto Mediaset. Denis Dosio è ufficialmente squalificato dal gioco, una scelta davvero sofferta da parte di tutti ma inevitabile, visto la gravità di quanto affermato che può aver offeso anche molte persone a casa che credono fermamente in Dio.

Purtroppo la sua uscita è stata detta forse in modo molto superficiale senza pensare bene a cosa stesse accadendo, rendendosi consapevole solo dopo un po’. Tutti i suoi coinquilini sono scoppiati a piangere, cercando di convincere anche Alfonso Signorini a farlo rimanere poiché una persona davvero squisita. Ma questa cosa non è possibile, e nonostante anche lui sia molto dispiaciuto di non averlo più nella Casa, non può permettere di farlo rimanere visto anche i vari provvedimenti che sono stati presi per altre dinamiche che non potevano passare inosservate. Così abbandona definitivamente il Grande Fratello, accettando questa decisione senza sé e senza ma.